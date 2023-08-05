ABD'de yaşanan bir olayda Google Street View aracı, polis kovalamacasına karıştı ve okul bölgesinde hız sınırını aşarak çocukları tehlikeye attı. Olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Google'ın Street View özelliği kapsamında dünya genelinde binlerce kameralı araç geziniyor ve Maps'e 3 boyutlu görüntüler sağlıyor. ABD'de yaşanan bir garip olayda ise Street View aracının polis kovalamacasına karıştığı ortaya çıktı.

Google Street View arabası okul bölgesini birbirine kattı

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan bir trafik kovalamacası sosyal medyanın gündeminde. Yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre bir polis memuru, Street View arabasının okul bölgesinde hız sınırını aşarak çocukları tehlikeye attığını fark etti.

Okul bölgesindeki hız sınırı 60 km/s seviyesindeyken, Street View aracının 160 km/s ile gittiği belirtildi. Sürücüyü kenara çekmeye çalışan polis memuru, red yemesinin ardından ise filmleri aratmaya bir takip başlattı. Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden takip, Street View aracının bir dereye çarpmasıyla sonuçlandı.

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Takip sonrasında göz altına alınan sürücü, polisten korktuğu için durmadığını ve daha da hız yaptığını söyledi. Polis, şu anda sürücünün neden hız yaptığını da araştırıyor. Google ise henüz olayla ilgili yorum yapmadı.

Bilmeyenler için Google, Street View haritalaması için 360 derecelik görüntü yakalayan özel kameralarla donatılmış bir araç filosuna sahip. Kovalamaca sırasında kameraların aktif olarak fotoğraf çekip çekmediği ise bilinmiyor.

Olay sonucunda Street View arabasının dereye düşmesi haricinde bir kayıp yaşanmadı. Ancak okul bölgesinde hız sınırını aşmış olması, bölge sakinlerini tehlikeye attı. Bazı vatandaşlar, Google'ın çalışanlarını yeterince kontrol etmemesinden şikayetçi oldu.

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