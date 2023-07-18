Google, SPACE INVADERS'ın 45. yıl dönümü için artırılmış gerçeklik oyunu yayınladı

Google, ikonik oyun SPACE INVADERS'ın 45. yıl dönümü şerefine, artırılmış gerçeklik (AR) sayesinde dünyayı bir oyun alanına dönüştürmek için oyunun geliştiricisi TAITO ve Unit9 ile ortaklık kurdu. Android ve iOS'ta kullanıma sunulacak mobil oyun olan SPACE INVADERS: World Defense, dünyanın dört bir yanından oyuncuları dışarı çıkıp Dünya'yı savunmaya davet ediyor.

Google, ikonik oyun "SPACE INVADERS"ın 45. yıl dönümü şerefine, artırılmış gerçeklik (AR) sayesinde dünyayı bir oyun alanına dönüştürmek için oyunun geliştiricisi TAITO ve Unit9 ile ortaklık kurdu. Android ve iOS'ta kullanıam sunulacak mobil oyun olan "SPACE INVADERS: World Defense", dünyanın dört bir yanından oyuncuları dışarı çıkıp Dünya'yı savunmaya davet ediyor.

Space Invaders: World Defense nasıl olacak?

Space Invaders'ın orijinal sürümünü 1978'de yayınlayan şirket olan Taito ve Google, mobil cihazınız aracılığıyla artırılmış gerçeklik numaralarını kullanarak işgalcileri gerçek dünyaya getiren oyunun yeni bir sürümünü sundu. Google, bu yeni AR deneyimini bir hit haline getirmeyi planlıyor. İlk olarak Google I/O 2023'ten bir gün sonra, şirketin diğer pek çok şeyin yanı sıra, Space Invaders'ı duyurdu.

Space Invaders tanıtımı

Ardından Google Haritalar ve Google Sokak Görünümü'ndeki 3D verileri kullanarak oyunu gerçek dünyaya uyarlayacağını açıklandı. Oyun, bir mobil cihazın kamerasından canlı bir video akışı aracılığıyla gerçek dünyada oynanıyormuş gibi görünecek. Uzaylılar, yapıların ve arazinin arkasından uçabilecek, çatıların üzerinden çıkabilecek ve binaların yan taraflarından çıkıyormuş gibi görünecek.

Pokémon Go'da olduğu gibi oyuncular, yeni uzay istilacılarını keşfetmek için mahallelerini dolaşmaya, onları yenerek puan kazanmaya", yerelleştirilmiş skor tablolarında üst sıralara çıkmaya ve "oyuncuların görünmesini sağlayan bir AR özçekimi ile başarılarını sosyal medyada paylaşmaya" erişim sağlayacak. Space Invaders: World Defense, Android 11.0+ veya iOS 16.0+ çalıştıran "ARCore destekli cihazlar" ile uyumlu olacak.

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Oyun şu anda bazı ülkelerde App Store ve Google Play Store'da indirmeye açılmış durumda. Ancak Türkiye'de bu durum halen söz konusu değil. Hatırlarsanız Pokemon Go ilk çıktığı zaman da aynı durumdan muzdariptik. Nitekim oyunun geç de olsa Türkiye'deki oyuncular için de eninde sonunda aktif olacağı düşünülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyun hoşunuza gitti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.