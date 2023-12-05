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Google Sizi Dinleyerek Reklam Göstermesini Engelleyin

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Birçok kişi "Google beni dinliyor mu?" diye merak ediyor. Evet, telefonun tuş kilidi kapalı olsa bile Google sizi her an dinlemekte ve konuşmalarınızı kaydediyor. Sonucunda, konuştuğunuz şeyler hakkında karşınıza reklamlar çıkarmaktadır. Ama endişelenmeyin, yapacağınız birkaç ayarla Google'ın sizi dinleyerek reklam göstermesini engelleyebilirsiniz.

Birçok kişi "Google beni dinliyor mu?" diye merak ediyor. Evet, telefonun tuş kilidi kapalı olsa bile Google sizi her an dinlemekte ve konuşmalarınızı kaydediyor. Sonucunda, konuştuğunuz şeyler hakkında karşınıza reklamlar çıkarmaktadır. Ama endişelenmeyin, yapacağınız birkaç ayarla Google'ın sizi dinleyerek reklam göstermesini engelleyebilirsiniz.

Google'ın sizi dinleyip reklam göstermesini engelleyebilirsiniz

Bildiğiniz gibi Android işletim sisteminin sahibi Google'dır. Android telefonunuzu kullanabilmek içinse Google hesabınızla (gmail) oturum açmanız gerekiyor. Google hesabınız varsayılan olarak Google'ın sizi dinlemesine ve sizin konuşmalarınıza göre karşınıza reklamlar çıkarmasına izin veriyor.

Birçoğumuzun başına bu olay gelmiştir. Bir arkadaş ortamında veya evde konuştuğumuz konuyla alakalı sosyal medyada, internet sitelerinde ve YouTube'da reklamlar görmeye başlarız. Mesela geçenlerde iş yerimize hırsızlar girmeye çalışmıştı ve biz de bu konu hakkında konuşuyorduk. Daha sonra telefonumu elime aldım ve bir de ne göreyim, karşıma alarm sistemleri reklamları çıktı. İşte siz de bu durumu yaşamak istemiyorsanız, Google'ın sizi dinlemesini engellemelisiniz.

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Google'ın telefon dinlemesini nasıl engellerim?

Telefonunuzda Google hesabıyla oturum açtığınız internet tarayıcıyı açın.

Sağ üst köşedeki Profil resminize dokunup açılan menüden Google Hesabınızı Yönetin butonuna dokunun.

Açılan sayfada Veriler ve Gizlilik sekmenden Web ve Uygulama Etkinliği seçeneğini seçin.

Alt ayarlar sekmesi altında yer alan Konuşma ve ses etkinliğini dahil et seçeneğini pasif hale getirin.

Daha sonra tekrar Veriler ve Gizlilik sekmesine gelin ve Reklam Merkezim seneğini seçin.

Sağ üst köşede yer alan Kişiselleştirilmiş reklamlar menüsüne dokunun ve açılan ekranda Kapat seçeneğine dokunun.

Google bizi neden dinliyor?

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, aynı zamanda dünyanın en büyük reklam ağına da sahiptir. Google, reklam verenlerin reklamlarını potansiyel müşterilere göstermek için telefonlarımızdaki tüm aktivitelerimizi inceler, bizi dinler ve ilgi alanlarımıza göre bize reklamlar gösterir. Bunun neticesinde karşımıza ilgi alanlarımıza göre reklamlar çıkar. Reklamlara tıkladığımızda ise Google para kazanır.

Google'ın bizi dinlemesi hakkında sizlerin düşüncesi nedir? Konuyla alakalı yaşadığınız örnekleri bizimle yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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