Google, şifreyi kaldırıyor! Artık hesaplara böyle girilecek

Google, hesaplar için şifre yerine passkey (geçiş anahtarı) dönemini başlatıyor. Peki Google Passkeys nedir ve ne işe yarar?

Google, kullanıcı hesaplarında oturum açma yöntemlerinde büyük bir değişikliğe gidiyor. Bugünden itibaren Google, tüm kullanıcılardan varsayılan oturum açma yöntemi olarak parola yerine passkey (geçiş anahtar) kullanmasını isteyecek. Peki passkey nedir ve nasıl kullanılır?

Google hesaplarına parola yerine passkey ile giriş yapılacak

Passkeys, kullanıcıların önceden belirledikleri biyometrik kimlik doğrulama veya PIN'den yararlanarak şifrelerin yerini almayı amaçlıyor. Passkeys ile hesaplar, kullanıcının cihazında depolanacak ve bu sayede kriptografik olarak saklanacak.

Google'ın yeni kararıyla birlikte kullanıcılar, oturum açmak için parola yerine parmak izi, yüz tanıma veya PIN ile kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak. Bu, oturum açma işlemini hem daha kolay hem de daha güvenli hale getirecek.

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Passkeys için en önemli nokta ise anahtarların hesaplara özgü olmasından kaynaklanıyor. Bu da bir sitedeki olası ihlalin, diğer hizmetleri engellemesinin önüne geçiyor.

Google, geçiş anahtarlarının kimlik avı gibi saldırılara karşı dirençli olduğunu ifade ederek, tek kullanımlık kodlardan daha güvenli olduğunu belirtti. Bir web sitesi saldırıya uğrasa bile, passkey sayesinde kullanıcıların diğer bilgilerine erişilemeyecek.

Geçiş anahtarlarının varsayılan hale gelmesi, Google hesaplarının her cihaza özgü passkey ile açılacağı anlamına geliyor. Ancak isteyen kullanıcılar, hesap ayarlarını değişterek şifre kullanmaya devam edebilir.

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