Google, Samsung'a Dev Ödeme Yaptı!

Google, Samsung ile yaptığı anlaşma kapsamında 8 milyar dolar ödeme yaparak cihazlarda Google yazılımlarının kullanımını garanti altına aldı.

Son zamanlarda haksız rekabet davalarıyla birlikte sık sık gündeme taşınan Google, teknoloji dünyasını sarsan bir anlaşmaya imza attı. Teknoloji devinin anlaşma kapsamında ödemiş olduğu dev tutar, duyanları hayrete düşürdü. İşte söz konusu anlaşmanın detayları

Google, dev ödemesini Samsung'a yaptı!

Google'ın akıllı cihazlar üzerinde kendi yazılımlarının kullanılması için üreticilere yaptığı gizli ödemeler, herkesçe biliniyordu. Ancak şirket, özellikle son zamanlarda, mobil cihazlar dünyasındaki liderliğini koruyabilmek adına çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı.

Samsung ile aralarında imzaladıkları son anlaşmayla birlikte cihazlarda Google Arama Motoru, Google Asistan ve Google Play Store kullanımını 8 milyar dolar karşılığında dört yıllığına garanti altına alan şirket, bu kararıyla birlikte rekabet ortamındaki cüretkar tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Google'da aktif olarak görev yapmakta olan bir yetkili, şirketin cirosunun neredeyse yarısını sağlayan Samsung cihazlarının önemini vurgulayarak bu cihazlar ile ilgili gerekli adımların atılmaya devam edileceğini belirtti. Söz konusu ifadelerin ardından yapılan anlaşma, rakip şirketlerin önünü tamamıyla keserek haksız rekabet hususunu da akıllara getirdi.

Özellikle Android ekosisteminde pazar payını arttırmaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran teknoloji devi, böylesine kritik adımlar atmaya devam edecek gibi görünüyor. Dikkat çekici bu gelişmenin bir yaptırımla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı tam olarak bilinemese de şirket, tüm risklere rağmen son derece kararlı görünüyor. Peki, sizler bu anlaşmayla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.