Google, kötü amaçlı yazılımlarla mücadele etmek amacıyla birçok telefon temizleme uygulamasını Play Store'dan kaldırdı. Kullanıcılar ise bu adımdan memnun.

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Google, beklenmedik bir haberle gündeme geldi. Şirket, uzun zamandır kötü amaçlı yazılımlar ve gereksiz uygulamalarla mücadele ediyor. Bugünkü haberlere göre Google, birçok popüler yazılım da dahil olmak üzere onlarca telefon temizleme uygulamasını kaldırdı.

Google, popüler temizleme uygulamalarını kaldırdı!

Google, uzun zamandır kullanıcıları için kötü amaçlı yazılımlarla mücadele ediyor. Özellikle son zamanlarda artan bu sorun kullanıcıları da bıktırmış durumda. Bugün ise şirketin gereksiz uygulamalar ve kötü amaçlı yazılımlar üzerine bir adım attığı ortaya çıktı.

Haberlere göre Google, kötü amaçlı yazılımları Play Store'dan arındırmak amacıyla telefon temizliği için kullanılan birçok uygulamayı kaldırdı. Bazen gerçek uygulamalar da Play Store'daki otomatik kaldırma mekanizmasından dolayı sorun yaşıyor. Bunun önüne geçmek için Google, birçok popüler temizleyici uygulamasını mağazan kaldırdığını belirtti.

Kullanıcılar mutlu: Sevilen Safari özelliği Google Chrome'a geliyor!

Kaldırılan uygulamaların geliştiricileri ise durumlarını Reddit üzerinden paylaştı. Açıklamalarında Play Store'dan aniden kaldırıldıklarını ve hesaplarının feshedildiğini söylediler. Özellikle popüler SD Maid uygulamasının kaldırılma nedeni olarak Google'ın "Stalkerware politikasının ihlali" gösteriliyor.

Geliştiricilerin belirttiğine göre ise kaldırılan uygulamalarda kullanıcı gizliliğini ve verilerini takip etmelerini sağlayan herhangi bir özellik bulunmuyor. Ayrıca geliştiriciler, Google'ın, çoğu temizleyici uygulamalarını kaldırmasında aynı nedeni gösterdiğini söylüyor.

Tüm bunlara rağmen kesin bir neden olmasa da, temizleme uygulamalarındaki "değiştir", "algılar", "göz at" ve "ara" gibi kelimeler Play Protect botlarını tetiklemiş olabilir. Ancak kaldırılan uygulamaların gerçekten de kullanıcı verilerini izleyip izlemediği şu anlık belirsiz.

Peki, siz Google temizleyici uygulama kaldırma adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!