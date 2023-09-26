Google Podcasts, YouTube Music'e entegre olacak

Google, podcast hizmetlerini birleştirme kararı alarak Google Podcasts uygulamasını kapatma kararı aldı. Yerine ise YouTube Music'e entegre podcast hizmeti sunulacak.

Onlarca farklı uygulamaya sahip olan Google, bazı hizmetlerini ise birleştirmeye karar veriyor. Bu karardan etkilenecek ilk ürün ise Google Podcasts oldu. Önümüzdeki yıldan itibaren kapatılacak uygulama, yerini tamamen YouTube Music'e bıracak.

Google Podcasts 2024'te kapatılacak

Google tarafından yayınlanan yeni bir rapor, YouTube Music'in hedeflerini ortaya koydu. Buna göre şirket, ileriye dönük olarak podcast hizmeti olarak sadece bu uygulamayı sürdürecek. Bu da Google Podcasts uygulamasının kapatılacağı anlamına geliyor.

Yazılım devi, podcast'lerin 2023 sonuna kadar YouTube Music'e entegre edilmesini ve tüm dünyada kullanılabilir olmasını hedefliyor. Music şu anda podcast hizmetine sahip, ancak kütüphaneler yalnızca ABD, Kanada ve Latin Amerika'da erişilebiliyor.

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Google Podcasts'te abonelikleri veya indirmeleri olan kullanıcılara bazı kolaylıklar sağlanacak. Bunların başında çeşitli transfer araçları bulunuyor. Kullanıcılar; Podcasts uygulamasındaki aboneliklerini, çalma listelerini ve dinleme geçmişini YouTube Music'e aktarabilecek.

Music'e aktarmak istemezseniz podcast arşivinizi indirebileceksiniz. Bu da YouTube Music kullanmadan, farklı podcast oynatıcıları yardımıyla erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Öte yandan içerik üreticileri de tamamen YouTube'a yönlendirilecek. Video ve RSS beslemesi olarak YouTube Music'e podcast yüklemek mümkün olacak. Ancak Podcasts uygulamasında tüm özelliklerin YouTube'da sunulacağına dair garanti verildi.

Google Podcasts 2023'ten sonra yeni özellikler veya destek almayacak olsa da, geçişe zaman tanımak için bir süre daha erişilebilir olacak.

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