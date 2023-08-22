Google Play Store'da Yükle Butonu Kaldırılıyor

Google, Play Store'da kritik bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Kullanıcılar tarafından fark edilen son değişiklik, arama sonuçlarından 'Yükle' butonunu kaldırıyor. Bu durum ise arama listesinden uygulama indirmeyi zorlaştırıyor.

Google, Play Store'da kritik bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Kullanıcılar tarafından fark edilen son değişiklik, arama sonuçlarından "Yükle" butonunu kaldırıyor. Bu durum ise arama listesinden uygulama indirmeyi zorlaştırıyor.

Google Play Store, aramada "Yükle" butonunu göstermeyecek

Google Play Store'daki arama sonuçları için birtakım tasarım yenilikleri yolda olabilir. Android'in resmi uygulama mağazası, halihazırda bir uygulamayı ararken her sonucun yanında bir 'Yükle' düğmesi gösteriyor. Bu sayede kullanıcılar ekstra ayrıntılara bakmadan uygulamaları kolayca yükleyebiliyor.

Ancak bazı kullanıcılar tarafından görülen son değişiklik, bu butonu ortadan kaldırıyor. Örneğin, Reddit'te paylaşılan ekran görüntülerinde "PDF okuyucu", "haber" veya "tarayıcı" gibi aramalarda yükleme butonları kaldırılmış durumda. Bu yüzden uygulamayı indirmek için birden fazla dokunuş gerekiyor.

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Öte yandan "Chrome Canary" gibi belirli aramalarda bile "Yükle" butonu görünmüyor. Yani kullanıcıların üst kısımdaki reklamları atlayıp uygulamayı seçmesi ve ardından uygulama sayfasından indirmesi gerekiyor.

İlginç şekilde, bazı aramalar için bu butonu hala görmek mümkün. Örneğin, "Adobe Acrobat" gibi popüler uygulamaları bu şekilde indirmek mümkün. Ancak Google, uygulamayı indirmeden önce kullanıcılara daha fazla ayrıntıyı göstermeye teşvik etmek istiyor.

Tasarım değişikliği henüz küresel çapta sunulmış değil. Ancak bu, yanlış veya dolandırıcı uygulamaların arama yoluyla yüklenmesini önleyebilir. Yine de, Android sahiplerinin yeni tasarımdan hoşnut olmadığını belirtelim.

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