Google Play Store'da Tehlikeli Uygulamalar!

Google Play Store büyük bir mecra ve içerisinde her çeşit uygulamayı barındırıyor. Bu nedenle burada sadece insanlara faydalı olmak isteyen geliştiriciler değil, kötü amaçlı geliştiriciler de uygulamalarını yayınlıyor. Son günlerde Google, bu geliştiricilerden ikisini daha fark etti ve neyse ki sorun büyümeden önledi. Ancak siz bu uygulamaları önceden yüklediyseniz hemen şu an silmelisiniz.

Google, iki uygulamayı kara listeye aldı

İki sahte mesajlaşma uygulaması, Telegram ve Signal'e benzeyecek şekilde tasarlandı. Ancak Google, verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı uygulamalar olduğunu öne sürerek bunları Google Play Store'dan kaldırdı. Söz konusu iki uygulama Signal Plus Messenger ve FlyGram adlı uygulamalar. İlki Play Store'da dokuz aydan fazla bir süre aktifti ve Google onu kaldırmadan önce yaklaşık 100 bin kez indirildi.

FlyGram da aynı geliştirici grubu tarafından oluşturuldu. Bu uygulama da mağazadan kaldırılsa dahi her iki uygulama da üçüncü taraf web sitelerinde ve Samsung Uygulama Mağazası aracılığıyla kullanılabilir olmaya devam ediyor.

Bu sahte mesajlaşma uygulamalarından herhangi birini yüklediyseniz Signal, uygulamayı kaldırmanızı ve bunu yapmadan önce hesabınızın bu uygulamalarla bağlantısını kestiğinizden emin olmanızı öneriyor. Signal Plus, hem gönderilen hem de alınan mesajları ve hatta uygulamayı kullananların rehberine kadar erişebilir.

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Bu nedenle, bu tip uygulamalar için yalnızca resmi uygulamalara güvenmelisiniz. Ayrıca hesabınıza yeni, bilinmeyen cihazların erişmediğinden emin olmak için Bağlı Cihazlar listenizi birkaç ayda bir kontrol etmeye devam etmelisiniz. Hem Telegram hem de Signal, gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamaları olarak geçtiği için bu gizlilik bir şekilde tehlikeye atılırsa insanların üzülmesi işten bile değildir.

Sahte mesajlaşma uygulamalarından herhangi birini cihazlarınıza yüklediyseniz, en azından mevcut cihazınızdan silmeniz ve bilinmeyen cihazları veya eski cihazları Signal ve Telegram hesaplarınızdan kaldırdığınızdan emin olmanız gerekmektedir. Google Play Store'dan kaldırılmış olmasına rağmen her iki uygulama da geniş bir topluluk tarafından fark edilmemeye devam etti.

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