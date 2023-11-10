Google Play, geliştiricilerin daha fazla uygulama testi yapmasını zorunlu kılacak

Google Play, Android'deki uygulama kalitesini artırmak için daha kapsamlı bir uygulama testi prosedürünü devreye sokuyor.

Google Play, geliştiriciler için yeni gereklilikler uygulayarak Android'de bulunan uygulamaların kalitesini artırmak için adımlar atıyor. Yakında başlamak üzere, yeni kişisel Play Console hesaplarına sahip geliştiriciler, resmi çıkışlarından önce en az iki haftalık bir süre boyunca en az 20 kişinin katılımıyla uygulamalarını kapsamlı bir şekilde test etmekle yükümlü olacaklar.

Uygulamalar ayrıca artık daha kapsamlı incelemelerden geçerek çıkış yapacak

Önlemin amacı, olası sorunları tespit edip düzeltmenin yanı sıra piyasaya sürülmeden önce değerli geri bildirimler toplamak. Google'a göre, test araçlarından yararlanan geliştiriciler genellikle üç kat daha fazla uygulama yüklemesi ve kullanıcı etkileşimi yaşıyor.

Buna ek olarak, mevcut geliştiricilerin uygulamalarını yayınlayabilmeleri için artık D-U-N-S numarası sağlamayı da içeren doğrulama kriterlerini karşılamaları gerekiyor. Geliştiriciler Play Console'da tercih ettikleri son tarihi seçme seçeneğine sahip, ancak son tarihlerin ilk gelene ilk hizmet esasına göre atanacağını unutmamak da önemli. Son tarihi 29 Şubat 2024'e kadar seçmeyenler için otomatik olarak bir son tarih atanacak.

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Uygulama inceleme cephesinde Google, ekiplerinin yeni uygulamaları değerlendirmek için daha fazla zaman ayıracağını ve uygulamanın kendisi veya Oyun dışı etkinlik yoluyla kullanıcıları aldatmadan veya dolandırmadan değerli bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlayacağını duyurdu.

Bazı uygulamalar, özellikle de hassas cihaz izinleri talep eden veya çocuklar için tasarlanmış olanlar, daha kapsamlı incelemelerden geçecek. Ancak Google, genel uygulama inceleme zaman çizelgelerinde önemli bir değişiklik öngörmüyor.

Google, önümüzdeki yıl Play Store'da devletler tarafından yayınlanan ya da devletler için geliştirilen uygulamalar için rozetler sunmayı planlıyor. Ayrıca şirket, kullanıcıların aradıklarını daha kolay bulmalarına yardımcı olmak için uygulama listelerindeki diğer önemli noktaları da araştırıyor. Bu çabalar, form faktörlerine göre yüksek kaliteli uygulamaları teşvik etmeyi amaçlayan önceki çalışmalara dayanıyor.

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Google, bu önlemleri uygulayarak Android platformunda uygulama kalitesi ve kullanıcı deneyimi çıtasını yükseltmeyi ve kullanıcılara daha güvenilir ve güvenilir uygulamalar sunmayı amaçlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.