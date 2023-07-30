Google Play'de Yayılan Zararlı Android Uygulamaları Ortaya Çıktı

Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda dağıtıma çıkan ve saldırı amaçlı kullanılan Android uygulamalarını ortaya çıkardı. İki farklı zararlı yazılım paketini içeren bu uygulamalar, fotoğrafçılıktan e-ticarete kadar farklı kategorilerde yer alıyor.

Siber güvenlik araştırmacıları, Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda dağıtıma çıkan ve saldırı amaçlı kullanılan Android uygulamalarını ortaya çıkardı. İki farklı zararlı yazılım paketini içeren bu uygulamalar, fotoğrafçılıktan e-ticarete kadar farklı kategorilerde yer alıyor.

Android için iki yeni zararlı uygulama ailesi bulundu

Güvenlik uzmanları, kötü amaçlı yazılımların CherryBlos ve FakeTrade şeklinde iki farklı aileden oluştuğunu belirtti Buna göre bazıları Google Play'de yer almak üzere yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit edildi.

Araştırmaya göre CherryBlos saldırısı, kurbanları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini isteyerek dağıtılıyor. Finansal kimlik bilgilerini çalma ve kişisel bilgileri kopyalama gibi tehlikeli yeteneklere sahip olduğu belirtildi.

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FakeTrade içeren tehlikeli uygulamalar ise kullanıcılara sözde para kazandıran yazılımlardan oluşuyor. İlk başta belirli miktarda para yatırmaya teşvik eden bu yazılımlar, kurbanların paralarını çekmelerini engelliyor.

Hemen aşağıda Google Play'de dağıtılan zararlı uygulamalar yer alıyor. Eğer bu uygulamalardan birini yüklediyseniz acilen silmenizi ve bankacılık uygulaması gibi finansal hesapların şifresini değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.

CherryPicker ve FakeTrade bulaşmış uygulamalar şu şekilde:

CryptoTalker

Happy Extractor

Robot 2000

NeuralLink

AMA

BBShop

Canyon

Domo

Envoy

Fair

FIRETOSS

Gobuy

GoDo

Goshop

Huge

Koofire

Leefire

Moshop

NtBuy

Onefire

Papaya

Saya

Smartz

Upwork

WebFx

Youtech

Özellikle Android cihazlarda bu tarz tehlikeli uygulamalar hızla büyüyor. Hatta Yeşil Robot'ta yer alan bir habere göre, son zamanlarda Android için "virüs istilası" başlamış durumda.

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