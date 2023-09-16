Google, Pixel Watch için ekran tamiri yapmayacak

Google, önümüzdeki ay düzenleyeceği Made By Google etkinliğinde yeni Pixel Watch 2 modelini tanıtacak. Ancak şirketin ilk saati için duyurulan bir tamir programı tartışma konusu haline geldi. Google, Pixel Watch için ekran tamiri yapmayacağını söylüyor.

Google, önümüzdeki ay düzenleyeceği Made By Google etkinliğinde yeni Pixel Watch 2 modelini tanıtacak. Ancak şirketin ilk saati için duyurulan bir tamir programı tartışma konusu haline geldi. Google, Pixel Watch için ekran tamiri yapmayacağını söylüyor.

Google, Pixel Watch ekranını tamir etmiyor

Pixel Watch müşterilerinden gelen yeni şikayetlere göre, Google ekranı kırılan akıllı saatler için yedek parça veya onarım hizmeti sağlamıyor. Şirket temsilcileri, garanti kapsamında olsa bile, saatin tamamının değiştirilmesini öneriyor.

Google'ın sunduğu garanti, kaza sonucu oluşan hasarları genellikle kapsamıyor. Bu durum ise bazı müşterileri hayal kırıklığına uğratmış durumda. Pixel Watch'ın şirketin genişletilmiş koruma planı "Preferred Care" paketini desteklememesi, daha büyük sorunlara yol açtı.

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Büyük firmalar ile tamir iş birlikleri yapan iFixit, tartışmalar sonucunda Pixel Watch'u parçalarına ayırdı. Google'ın tasarımın çok karmaşık olduğunu iddia etmesine rağmen, camın onarılmasının mümkün olduğunu ortaya koydu.

Ancak resmi parçalar veya Google desteği olmadan, müşterilerin camı değiştirmesi oldukça zor görünüyor. Kullanıcılar, Pixel Watch'ın ekranı kırılırsa yenisini almak zorunda kalacaklarını ifade etti. Bu durum ise Google'ın giyilebilir cihaz pazarında büyümeye çalıştığı bir dönemde satışları etkileyebilir.

Pixel Watch 2'nin 4 Ekim'de Pixel 8 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Daha önceki sızıntılar Google'ın saati dört farklı kordonla değerlendirdiğini gösterdi. Bu kordonlar arasında plastik, metal örgü, metal ve yeni bir ince metal yer alıyordu.

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