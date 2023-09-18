Google Pixel Watch 2 Tanıtımı Yaklaşıyor

Akıllı telefon ve saat dünyasında zirveyi hedefleyen Google, yeni ürünlerini 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinliğinde tanıtacak. Bugüne kadar birçok sızıntıya maruz kalan ürünlerin tanıtımı yaklaştıkça daha önemli bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

Google Pixel Watch 2, metal kayış seçeneğine sahip olacak

Son yıllarda akıllı saat teknolojisi büyük bir gelişim içinde. Teknolojik alet olmanın yanı sıra önemli bir aksesuar olan akıllı saatler, hiç kuşkusuz kullanıcının tarzına göre de şekil alıyor. Google, bu konuda kullanıcılarının görüşlerini önemsemiş görünüyor.

9to5 Google tarafından ortaya çıkarılan görüntülere bakılırsa Google, iki farklı metal kayış seçeneğiyle Google Pixel Watch 2 modelini tanıtacak. İki farklı görseldeki tasarımlar, metal ağ ve metal ince temalarıyla sahne alacak.

Buzdolabı gibi: Google Pixel 8 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Cihazla ilgili sızıntı görseller çıkmaya devam etse de Google, geçtiğimiz hafta cihazın tarihini açıklayan bir video paylaştı. Paylaşımda akıllı saate resmi bakışı görmüş olduk. Model, 4 Ekim günü Türkiye saatiyle 17.00'da tanıtılacak. Akabinde Google Store'da ön siparişlere açılacak. Google Pixel Watch 2 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde;