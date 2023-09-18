Google Pixel Watch 2 Tanıtımı Yaklaşıyor
Akıllı telefon ve saat dünyasında zirveyi hedefleyen Google, yeni ürünlerini 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinliğinde tanıtacak. Google Pixel Watch 2 modeli, metal kayış seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.
Akıllı telefon ve saat dünyasında zirveyi hedefleyen Google, yeni ürünlerini 4 Ekim'de gerçekleştireceği etkinliğinde tanıtacak. Bugüne kadar birçok sızıntıya maruz kalan ürünlerin tanıtımı yaklaştıkça daha önemli bilgiler gün yüzüne çıkıyor.
Google Pixel Watch 2, metal kayış seçeneğine sahip olacak
Son yıllarda akıllı saat teknolojisi büyük bir gelişim içinde. Teknolojik alet olmanın yanı sıra önemli bir aksesuar olan akıllı saatler, hiç kuşkusuz kullanıcının tarzına göre de şekil alıyor. Google, bu konuda kullanıcılarının görüşlerini önemsemiş görünüyor.
9to5 Google tarafından ortaya çıkarılan görüntülere bakılırsa Google, iki farklı metal kayış seçeneğiyle Google Pixel Watch 2 modelini tanıtacak. İki farklı görseldeki tasarımlar, metal ağ ve metal ince temalarıyla sahne alacak.
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Cihazla ilgili sızıntı görseller çıkmaya devam etse de Google, geçtiğimiz hafta cihazın tarihini açıklayan bir video paylaştı. Paylaşımda akıllı saate resmi bakışı görmüş olduk. Model, 4 Ekim günü Türkiye saatiyle 17.00'da tanıtılacak. Akabinde Google Store'da ön siparişlere açılacak. Google Pixel Watch 2 modelinin beklenen özellikleri şu şekilde;
384 x 384 piksel çözünürlük 1000 nit tepe parlaklık 453 ppi Always-on display Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1RAM: 2 GBDepolama: 32 GBPil: 306 mAh – Li-IonŞarj: Wireless (Qi)İşletim Sistemi: Android Wear OS 4Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, eSIMDiğer: Kandaki oksijen takibi Kalp atış hızı takibi Suya dayanıklılık (IP68)
ÖzellikGoogle Pixel Watch 2Ekran: 1.2 inç – AMOLED
384 x 384 piksel çözünürlük
1000 nit tepe parlaklık
453 ppi
Always-on display
Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1RAM: 2 GBDepolama: 32 GBPil: 306 mAh – Li-IonŞarj: Wireless (Qi)İşletim Sistemi: Android Wear OS 4Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, eSIMDiğer: Kandaki oksijen takibi
Kalp atış hızı takibi
Suya dayanıklılık (IP68)