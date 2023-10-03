Google, Pixel Watch 2 Özelliklerini Açıkladı

Google, yarın gerçekleştireceği Pixel lansman etkinliğinde akıllı telefon, akıllı sat ve kablosuz kulaklık modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Lansmana 1 gün kala analist Kamila Wojciechowska, Pixel Watch 2 özelliklerini ve tasarımını içeren bir görsel yayınladı. İşte detaylar…

Google, yarın gerçekleştireceği Pixel lansman etkinliğinde akıllı telefon, akıllı sat ve kablosuz kulaklık modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Lansmana 1 gün kala analist Kamila Wojciechowska, Pixel Watch 2 özelliklerini ve tasarımını içeren bir görsel yayınladı. İşte detaylar…

Egzersiz algılama geliyor: Google Pixel Watch 2 özellikleri netleşti

Google, akıllı saat pazarında daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için Pixel Watch 2 modelinde rakiplerinde bulunan standart özelliklere yer verecek. Şirket, selefinde bulunmayan otomatik egzersiz takibine sahip olacak.

Kamila Wojciechowska, Google'ın Twitter gönderisi altına Pixel Watch 2 lansman sayfalarını paylaştı. Sayfalardan biri, Pixel Watch 2'nin, saatte bir antrenman başlatmak veya bildirimi kapatmak için bir kullanıcı arayüzü gösterirken otomatik antrenman takibine sahip olacağını ortaya koyuyor. Paylaşılan görseldeki açıklamada, saat kalp atış hızı bölgeleri ve tempo gibi bilgileri gösterirken Pixel Watch 2'nin etkinlikleri otomatik olarak başlatabileceği, duraklatabileceği ve durdurabileceği belirtiliyor.

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Ürün sayfalarındaki diğer bilgiler gelişmiş sensörleri, acil durum özelliklerini ve "her zaman açık ekrana sahip 24 saat pil" teknolojisini sergiliyor. Bu, pil ömrünün büyük bir şikayet olduğu selefine göre oldukça iyi bir gelişme.

Henüz netleşmese de Google'ın yeni akıllı saatinde Snapdragon W5 Gen 1'e geçiş yapacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, Pixel Buds uygulamasına yapılan bir güncelleme, Google'ın kulaklıklar için büyük bir güncelleme hazırladığını ortaya çıkardı. 9to5Google tarafından ortaya çıkarılan Pixel Buds Pro, düşük gecikmeli ses ve aramalar sırasında daha net ses için bant genişliğini iki katına çıkaracak "Bluetooth süper geniş bant" gibi yeni özelliklerle tanıtılacak.

İşitme sağlığı özelliği, kullanıcılara müziklerinin çok yüksek olup olmadığını veya "önerilen maruz kalma sınırını" aşıp aşmadığını söyleyebilecek ve kullanıcıları ses seviyesini düşürmeye teşvik edecek. Konuşma Tespiti teknolojisi sayesinde Pixel Buds Pro'nun ne zaman konuştuğunuzu otomatik olarak algılamasını, müziğinizi duraklatmasını ve şeffaflık modunu açmasını sağlayacak.