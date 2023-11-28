Google Pixel Watch 2 İnceleme

Google'ın ABD'de satışa sunduğu ancak ülkemizde satmadğı Google Pixel Watch 2 inceleme videomuz sizlerle.

Pixel Watch 2 inceleme

Google Pixel Watch 2, çeşitli özellikler ve yetenekler sunan teknolojik açıdan ileri düzey bir akıllı saat. Parlatılmış Gümüş, Mat Siyah ve Şampanya Altını gibi farklı renk kombinasyonları ve uyumlu Aktif Bantlarla geliyor. Cihaz, 4G LTE, UMTS, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC ve çoklu uydu GPS desteği ile bağlantı için tasarlanmış??. Android 9.0 veya daha yeni sürümü çalıştıran çoğu telefonla uyumludur ve tam işlevsellik için bir Google Hesabı ve Google Pixel Watch uygulaması gerektiriyor?.

Ekran, DCI-P3 renk özelliğine sahip yüksek kaliteli 320 ppi AMOLED ekran olup, Custom 3D Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır ve 1000 nit'e kadar parlaklık artışı ile her zaman açık seçeneği sunuyor. Aktif Bant, çeşitli bilek boyutlarına uyacak şekilde iki boyutta mevcut??. Cihaz, her zaman açık ekranla 24 saate kadar kullanım vaat eden 306 mAh şarj edilebilir lityum-iyon pil ile çalışıyor ve USB-C hızlı şarjı destekliyor.

Google Pixel Watch 2, Qualcomm 5100 çipi ve Cortex M33 yardımcı işlemci ile çalışıyor ve Wear OS 4.0 işletim sistemine sahip. 32 GB eMMC flash depolama ve 2 GB SDRAM sunan cihaz, pusula, yükseklik ölçer, SpO2, EKG uygulaması uyumluluğu, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, cilt iletkenliği için elektriksel sensör, cilt sıcaklık sensörü, barometre ve manyetometre dahil olmak üzere çeşitli sensörlere sahip.

Saatle etkileşim, bir yan düğme, haptik taç ve premium haptikler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ses için, dahili mikrofon ve hoparlör bulunuyor. 5 ATM suya dayanıklılık derecesine sahip olan Google Pixel Watch 2'nin camı Custom 3D Corning Gorilla Glass 5'ten yapılmış.