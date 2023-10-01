Google'ın 4 Ekim'de tanıtacağı Pixel Watch 2'nin fiyatı ve teknik özellikleri sızdırıldı. Akıllı saat Wi-Fi için 399 euro, 4G için ise 449 euro olacak. Tasarımı ise metal çerçeveli ve yuvarlak olacak.

Google Pixel Watch 2 Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Google'ın 4 Ekim'de vitrine çıkarmaya hazırlandığı Pixel Watch 2 için geri sayım başladı. Akıllı saatin teknik özellikleri ve tasarımını geçmiş sızıntılar sayesinde biliniyor. Peki ürünün fiyat etiketi ne kadar olacak? İşte Google Pixel Watch 2 fiyatı!

Google Pixel Watch 2 fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Dealabs, Google Pixel Watch 2'nin fiyatlarını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı saat Wi-Fi ve 4G LTE sürümleriyle satışa çıkacak. Ürünün fiyatlarıysa Wi-Fi için 399 euro, 4G için ise 449 euro olacak. Önceki modeli de dikkate aldığımızda fiyatlarda 20 euroluk bir artış olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel Watch 2'nin tasarımını ve renk opsiyonları da ortaya çıktı. Akıllı saatin selefindeki gibi metal çerçeveli ve yuvarlak bir tasarımla geleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan dört ana renkte raflardaki yerini alacak: mavi, siyah, gri ve beyaz. Renk seçeneklerinin isimlendirmelerini muhtemelen önümüzdeki hafta düzenlenecek lansmanla öğreneceğiz.

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Google Pixel Watch 2'nin Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcisinden güç alacağını söylemek mümkün. Öte yandan 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama gibi opsiyonlarla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı saatin beklenen teknik özellikleri şöyle;

ÖzellikGoogle Pixel Watch 2 Ekran: 1.2 inç – AMOLED 384 x 384 piksel çözünürlük 1000 nit tepe parlaklık 453 ppi Always-on display Corning Gorilla Glass 5İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1RAM: 2 GBDepolama: 32 GBPil: 306 mAh – Li-IonŞarj: Wireless (Qi)İşletim Sistemi: Android Wear OS 4Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, eSIMDiğer: Kandaki oksijen takibi Kalp atış hızı takibi Suya dayanıklılık (IP68)

Google 3 yeni cihazını tanıtacağı ve diğer cihazlarında yaptığı yenilikleri duyuracağı Made By Google etkinliğini düzenliyor.

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