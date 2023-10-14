Google, sadece Pixel serisi akıllı telefonlarında ve tabletlerinde bulunan Google Camera uygulamasının adını değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte uygulama içerisinde de ufak değişiklikler yapıldı.

iPhone'ların yeni gelen 15 serisi ve iOS 17 ile birlikte değişim içinde olmasına alıştık. Yeni iPhone'lar ve iOS 17 serisini alan iPhone serileri radikal değişikliklerin yanı sıra yeni özellikleri ile de öne çıkmaya başladı. Android cephesinde de bu değişimlere özenen bir grup var diyebiliriz. Bu değişimlerden biri de Google tarafından üretilen Pixel serisi akıllı telefonlarda görülmeye başlandı. İşte Pixel Camera ve detayları…

Google Pixel telefonlarda kamera uygulamasının adı değişiyor! İşte detaylar…

Google, sadece Pixel serisi akıllı telefonlarında ve tabletlerinde bulunan Google Camera uygulamasının adını değiştirdi. Bununla birlikte uygulama içerisinde de çok ufak değişiklikler yapan Google aslında bir nevi yanlış anlaşılmanın da önüne geçmiş oldu. Bu sayede uygulamaya gelen yorumlardaki kötü yorumlarda da bir nebze azalma bekleniyor.

Google Camera olarak Google Play Store'a yüklenen uygulama ilk etapta tüm Android cihazlarda kullanılabilir gibi geliyor. Fakat aslında bu uygulama sadece Google tarafından üretilen Pixel serisi cihazlarda bu uygulama çalışıyor. Bu sebeple indiren bazı kullanıcılar "uygulama açılmıyor" gibi kötü yorumlarda bulunuyordu.

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Google Camera yerine Pixel Camera olarak adlandırılan yeni uygulama sayesinde bu karışıklıkta gideriliyor. Böylece uygulamanın sadece Pixel serisi akıllı cihazlarda kullanılabileceği belirtilmiş oluyor. Uygulamanın açıklama kısmında önceden Google Camera olarak belirtilen isim de Pixel Camera olarak değişti ve "Tamamen yeniden tasarlanan Pixel Kamera ile hiçbir anı kaçırmayın ve Portre, Gece Görüşü, Hızlandırılmış Çekim ve Sinematik Bulanıklık gibi özellikleri kullanarak harika fotoğraflar ve videolar çekin." olarak düzenlendi.

Google'ın Pixel Camera olarak yenilediği yeni uygulama Android 14 sürümü ve üstündeki Pixel serisi cihazlarda kullanılabiliyor. Peki siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…