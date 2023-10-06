Google Pixel modellerinin ardından Android 14'ü alan ilk model Tecno Camon 20 Premier 5G oldu
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Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü kullanıma sundu. Pixel modellerinden sonra Tecno Camon 20 Premier 5G, yeni sürümü alan ilk akıllı telefon oldu.
Google, 4 Ekim'de düzenlediği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü kullanıma sundu. Bünyesinde barındırdığı çok sayıda özellikle dikkatleri çeken yeni sürüm ilk olarak uyumlu Pixel modelleri için kullanıma sunuldu. Bu kapsamda diğer akıllı telefon firmaları da güncelleme çalışmalarına başlarken, Pixel'ler dışında yeni sürümü alan ilk akıllı telefon da kısa bir süre önce belli oldu.
Google Pixel ailesinin ardından Android 14'ü alan ilk model belli oldu
Google Pixel modellerinin ardından Android 14'ü alan ilk model Tecno Camon 20 Premier 5G oldu. Akıllı telefon bu yılın mayıs ayında çıkış yaparken, Tecno'nun hızlı davranmasıyla güncellemeyi deneyimleyen Google dışı ilk model oldu.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkış yapan Android 13'ü Google Pixel'lerden sonra ilk olarak OPPO'nun Find X5 serisi aldı. Görünüşe göre bu yıl da başka bir Çinli üretici ipi göğüsleyerek rakiplerinin önüne geçti. Tabii bunların tatlı bir rekabetten kaynaklandığını ve asıl konunun sorunsuz bir kullanıcı deneyimi olduğunu da belirtelim.
Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!
Android 14 ile gelen kritik özelliklerden bazıları ise şöyle;
Yapay zeka üretimi duvar kağıtları
Ultra HDR görüntü formatı desteği
Özel kilit ekranı widgetları
Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği
Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi
Gelişmiş PIN özelliği
Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor
Health Connect uygulamasına merhaba
Bildirimler artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor
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