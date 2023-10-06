Google, 4 Ekim'de düzenlediği Made by Google etkinliğinde merakla beklenen Android 14'ü kullanıma sundu. Bünyesinde barındırdığı çok sayıda özellikle dikkatleri çeken yeni sürüm ilk olarak uyumlu Pixel modelleri için kullanıma sunuldu. Bu kapsamda diğer akıllı telefon firmaları da güncelleme çalışmalarına başlarken, Pixel'ler dışında yeni sürümü alan ilk akıllı telefon da kısa bir süre önce belli oldu.

Google Pixel ailesinin ardından Android 14'ü alan ilk model belli oldu

Google Pixel modellerinin ardından Android 14'ü alan ilk model Tecno Camon 20 Premier 5G oldu. Akıllı telefon bu yılın mayıs ayında çıkış yaparken, Tecno'nun hızlı davranmasıyla güncellemeyi deneyimleyen Google dışı ilk model oldu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl çıkış yapan Android 13'ü Google Pixel'lerden sonra ilk olarak OPPO'nun Find X5 serisi aldı. Görünüşe göre bu yıl da başka bir Çinli üretici ipi göğüsleyerek rakiplerinin önüne geçti. Tabii bunların tatlı bir rekabetten kaynaklandığını ve asıl konunun sorunsuz bir kullanıcı deneyimi olduğunu da belirtelim.

Android 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve güncelleme alacak ilk modeller!

Android 14 ile gelen kritik özelliklerden bazıları ise şöyle;

Yapay zeka üretimi duvar kağıtları

Ultra HDR görüntü formatı desteği

Özel kilit ekranı widgetları

Desteklenen cihazları web kamerası olarak kullanabilme özelliği

Uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi

Gelişmiş PIN özelliği

Font boyutları yüzde 200'e kadar artırılabiliyor

Health Connect uygulamasına merhaba

Bildirimler artık kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebiliyor

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