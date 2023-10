Teknoloji ile ilgili hemen her alanda yer alan Google, akıllı telefon üretimi de yapıyor. Pixel adlı telefon serisine sahip olan marka, pazarda daha fazla pay sahibi olabilmek için çaba sarf ediyor. Zira marka yakın zamanda yeni telefonlarını da tanıttı. Peki şirket bu alanda ne kadar başarılı? Google Pixel için satış rakamları ortaya çıktı.

Google, yaklaşık 40 milyon Pixel telefon teslim etti!

Google, geçtiğimiz günlerde ABD'nin New York şehrinde düzenlediği Made By Google etkinliğinde yeni Pixel 8 akıllı telefon serisini ve Pixel Watch 2 saatini tanıtıldı. Böylelikle pek çok ürünün toplandığı Pixel serisi devamlılığını sürdürdü.

. @Google is about to announce the #GooglePixel8 Series, another important group of devices for its portfolio. Sales have been growing double digits in the last years, with total sales reaching nearly 40 million units since its launch in 2016 #TeamPixel #GooglePixel… pic.twitter.com/bq9Axozzqp — Francisco Jeronimo (@fjeronimo) October 4, 2023

Dünyaca tanınan pazar analizi şirketi International Data Corporation'da Başkan Yardımcısı olan Francisco Jeronimo, Google Pixel akıllı telefon serisi için satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Google, ilk modelin tanıtıldığı 2016 yılından bu yana dünya genelinde 37.9 milyon teslimat yaptı. Aktarılanlara göre marka, sadece geçtiğimiz sene 10 milyon telefon satışı yaptı. Yani önemli seviyede bir yükselme mevcut.

Son 7 yılda dünya genelinde bütün üreticilerin toplamda 9.1 milyar teslimat yaptığı göz önünde bulundurulduğunda Google'ın bu pazarda küçük bir paya sahip olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu noktada markanın en büyük rakibi olan Apple'ın yılda 224 milyondan fazla teslimat yaptığı tahmin ediliyor. Yani arada devasa bir uçurum var.

Tabii buradaki önemli nokta Google'ın rakiplerine kıyasla daha küçük bir pazar payına sahip olması değil, tablonun devamlı olarak yukarı doğru çıkması. Zira satış rakamları her yıl daha da yükseliyor. Bu bağlamda Google'ı önümüzdeki yıllarda akıllı telefon pazarında daha da aktif görebiliriz.

