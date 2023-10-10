Google Pixel 8a Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden sonra gözler serinin uygun fiyatlı versiyonuna çevrildi. Bazı teknik özellikleri sızdırılan Google Pixel 8a modelinin render görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta tanıtılan Google Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden sonra gözler serinin uygun fiyatlı versiyonuna çevrildi. Bazı teknik özellikleri sızdırılan Google Pixel 8a modelinin render görüntüleri ortaya çıktı.

Google Pixel 8a render görüntüsü paylaşıldı

Sızdırılan bilgilere göre Google Pixel 8a, şirketin ürettiği Tensor G3 işlemciyle karşımıza çıkacak. Cihazın grafikarabirimi tarafında ise Mali-G715'e yer verilecek.

Geekbench puanları sızdırılan cihaz, tekli çekirdek testinde 1.218, çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 175 puan almayı başardı. Geekbench'te cihazın hız aşırtmalı işlemciyle test edildiğini belirtelim.

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Cihazın 8 GB RAM ile tanıtılacağı belirtiliyor. Google'ın Pixel 8a ile birlikte farklı RAM seçeneği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

2.5D adı verilen kavisli ekran ile tanıtılacağı belirtilen dihazın ekran boyutu 6.1 inç olacak. Google Pixel 8a modelinin AMOLED panel ile geleceği tahmin ediliyor.

Pixel 7a özellikleri:

Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj

Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği) / 13 Megapiksel selfie

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM