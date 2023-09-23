Google Pixel 8a'nın Tasarımı Sızdırıldı

Google, Made By Google etkinliği kapsamında düzenleyeceği etkinlikte Pixel 8 serisini tanıtacak. Sürpriz bir sızıntıyla, Pixel 8a'nın tasarımı ortaya çıktı. Yuvarlak tasarımlı ve kare kamera modülüne sahip olan Pixel 8a'nın önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor.

Google, önümüzdeki haftalarda düzenleyeceği Made By Google etkinliği kapsamında Pixel 8 serisini görücüye çıkaracak. Tanıtılacak ürünler arasında nispeten uygun fiyatlı olan Pixel 8a'nın olması beklenmiyor. Ancak sürpriz bir sızıntıyla, Pixel 8a'nın gerçek görüntüsü ortaya çıktı.

Yuvarlak tasarımlı Google Pixel 8a ortaya çıktı

Pixel 8a'nın önümüzdeki yıl Haziran ayında düzenlenecek I/O 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Lansmana uzun bir süre olmasına rağmen, bir dizi görüntü sosyal medyaya düştü. Fotoğraflar, önceki Pixel A modellerine kıyasla tasarımda önemli değişiklikler olacağını ortaya koydu.

Pixel 8a; Pixel 6 ve Pixel 7'nin tasarımlarını anımsatan kare ve çıkıntılı bir kamera modülüne yer veriyor. Sızdırılan model mavi renk seçeneğini gösteriyorken, önceki modellere kıyasla oldukça yuvarlak bir kasaya sahip.

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Sızdırılan görüntüler Pixel 8a ekranının nasıl olacağını da gösteriyor. Çerçeveler önceki Pixel'lere göre daha kalın gibi duruyor. Ayrıca ön tarafında ise ekrana gömülü bir selfie kamerasının yer aldığını da görüyoruz.

Fotoğraflardan elde edilen diğer ayrıntılar Pixel 8a'nın Tensor G3 yonga setinden gücünü alacağına işaret ediyor. Bu çipin, 4 Ekim'de düzenlenecek lansmanda tanıtılacak Pixel 8 ve 8 Pro'da da yer alması bekleniyor.

Resmi olarak piyasaya sürülmesine epey bir zaman olsa da, ilk sızıntılar Google'ın yeni orta sınıf cihazından neler bekleyebileceğine dair ipucu sağlıyor. Bu görüntülerin onaylanmadığını, bu yüzden kalın çerçeve ve yuvarlak kenarların değişebileceğini unutmamak lazım.

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