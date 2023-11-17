Google Pixel 8a'nın Tasarımı Ortaya Çıktı

Google'ın uygun fiyatlı telefonun Pixel 8a için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla detay ortaya çıkmadı. Bu nedenle nasıl görüneceğine ve nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda birçok soru işareti var. Ancak bu durum an itibariyle değişti ve son gelen raporlar cihazın nasıl görüneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Google Pixel 8a nasıl görünecek?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen No Name ve xleaks7, Google Pixel 8a modelinin maketini paylaştı. Buna göre akıllı telefon önceki modele göre daha yuvarlak bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte 153,44 x 72,74 x 8,94 mm ölçüleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Akıllı telefonun ön panelinde delikli bir ekran tasarımı ve günümüz standartlarının fazlasıyla altında kalan kalın çerçeveler bizleri karşılıyor. Bunun dışında arkada içerisinde iki adet sensörün ve bir adet LED flaşın mevcut olduğu yatay bir kamera kurulumu bulunuyor.

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Şirketin geçmiş politikasına bir göz attığımızda yaklaşan Google Pixel 8a'nın 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkması bekleniyor. Şu an için elimizde resmi bir tanıtım tarihinin olmadığını da belirtelim.

Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj

Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği) / 13 Megapiksel selfie

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM

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