Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro Teslimat Şikayetleri

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro telefonlarının teslimatıyla ilgili ciddi şikayetler ortaya çıktı. Kullanıcılar, telefonların önyükleyici kilidinin açık olduğunu belirtiyor. Bu durum cihazların güvenlik açığına neden oluyor.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile ilgili teslimat şikayetleri gündem olmaya başladı. Özellikle bazı kullanıcılar telefonların teslimatlarıyla ilgili ciddi şikayetlere sahip. Konuyla ilgili forumlarda açılan konular ve gelen haberler Pixel 8 ailesinde ciddi bir güvenlik açığı olduğunu gösterdi. İşte konuyla ilgili detaylar…

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kilitlenmemiş bootloader ile geliyor!

Root veya rootlamak isimli iki adet terim teknoloji dünyasında oldukça sık kullanılmakta. Bahsi geçen işlem telefonunuzun işletim sistemi ile oynayarak tüm ayarları kendi istediğiniz hale getirmenizi sağlıyor. Fakat genele baktığımızda bu işlem ciddi oranda güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. Çünkü telefonunuz savunmasız bir hale geliyor.

Reddit'teki bazı Google Pixel 8 serisi kullanıcıları cihazlarını kutudan çıkarttıktan sonra ilk kurulum işlemi için açtıklarında bootloader kilidi açıldı uyarısını gördüklerini belirtiyor. Yani telefonlarının önyükleyicileri kilitlenmemiş bir şekilde geliyor ki bu da cihaza istediğiniz şekilde root işlemi yapmanıza veya kötü amaçlı kişilerin erişmesi anlamına geliyor.

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Konuyla ilgili Google ile iletişime geçen kullanıcılar durumu anlattıklarında Google'ın "en yakın yetkili satıcıya gidin ve cihazınızı değiştirin" şeklinde geri dönüş aldıklarını belirtiyor. Google'ın konuya oldukça hassas bir şekilde yaklaşması oldukça iyi çünkü bu durum kullanıcıların güvenliklerini tehdit ediyor.

Kısacası yakın bir tarihte Google Pixel 8 veya Pixel 8 Pro satın aldıysanız bootloader sisteminizi kontrol etmenizde fayda var. Zira cihazın önyükleyici kilidi açık olabilir. Böyle bir durumda Google ile iletişime geçin ve cihazınızı en hızlı şekilde değiştirin. Kaç adet Pixel 8 serisi telefonda bu sorunun yaşandığı henüz bilinmiyor fakat ufak bir üretim grubundaki cihazlarda bu sorunun olduğu düşünülüyor.