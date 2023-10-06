Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro Modelleri Performans Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri, Geekbench testinde beklenen performansı sunamadı. Tensor G3 işlemcisi rakipleri kadar iyi performans sergilemedi.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri kullanıcıların eline geçtikten sonra Geekbench testine tabi tutuldu. Teoride Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile performans tarafında çekişen Tensor G3 işlemci, görünüşe göre beklenen performansı sunamıyor.

Tensor G3 rakipleri kadar iyi performans sergilemiyor!

Google, yeni modelleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemciyi kullanıyor. 9 çekirdekli bir işlemci olan Tensor G3 bünyesinde 1 x Cortex-X3 (3,00 GHz), 4 x Cortex-A715 (2,45 GHz) ve

4 x Cortex-A510 (2,15 GHz) çekirdekleri barındırıyor. Bu sayede 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini performans tarafında geride bırakması beklenilen Tensor G3, Geekbench verilerine göre yeteri kadar performans sunamıyor.

Google Pixel 8 Pro bünyesinde Geekbench'te hünerlerini sergileyen Tensor G3, tek çekirdek testinden 1760 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinden ise 4442 puan ile geçiyor. Snapdragon 8 Gen 2'yi bir kenara bırakıp Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye baktığımızda Geekbench üzerinde tek çekirdek testinden 1976 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdek tarafında ise 8+ Gen 1 5149 puan almayı başarıyor.

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Bu değerlere baktığımızda Google Pixel 8 ailesinin beklenen performansı sergileyemediğini görüyoruz. En azından rakipleri kadar performans sunmayan Tensor G3, Pixel 8 kullanıcılarına bir hayal kırıklığı yaşattı. Tabiki Google Pixel 8 ailesi performans tarafında yeterli kullanım sunuyor. Ancak önceki nesle göre çok büyük farklar olmadığı aşikar.

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