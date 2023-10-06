Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro Modelleri Performans Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı
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Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri, Geekbench testinde beklenen performansı sunamadı. Tensor G3 işlemcisi rakipleri kadar iyi performans sergilemedi.
Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleri kullanıcıların eline geçtikten sonra Geekbench testine tabi tutuldu. Teoride Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile performans tarafında çekişen Tensor G3 işlemci, görünüşe göre beklenen performansı sunamıyor.
Tensor G3 rakipleri kadar iyi performans sergilemiyor!
Google, yeni modelleri Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemciyi kullanıyor. 9 çekirdekli bir işlemci olan Tensor G3 bünyesinde 1 x Cortex-X3 (3,00 GHz), 4 x Cortex-A715 (2,45 GHz) ve
4 x Cortex-A510 (2,15 GHz) çekirdekleri barındırıyor. Bu sayede 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini performans tarafında geride bırakması beklenilen Tensor G3, Geekbench verilerine göre yeteri kadar performans sunamıyor.
Google Pixel 8 Pro bünyesinde Geekbench'te hünerlerini sergileyen Tensor G3, tek çekirdek testinden 1760 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinden ise 4442 puan ile geçiyor. Snapdragon 8 Gen 2'yi bir kenara bırakıp Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye baktığımızda Geekbench üzerinde tek çekirdek testinden 1976 puan aldığını görüyoruz. Çoklu çekirdek tarafında ise 8+ Gen 1 5149 puan almayı başarıyor.
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Bu değerlere baktığımızda Google Pixel 8 ailesinin beklenen performansı sergileyemediğini görüyoruz. En azından rakipleri kadar performans sunmayan Tensor G3, Pixel 8 kullanıcılarına bir hayal kırıklığı yaşattı. Tabiki Google Pixel 8 ailesi performans tarafında yeterli kullanım sunuyor. Ancak önceki nesle göre çok büyük farklar olmadığı aşikar.
Google Pixel 8 özellikleri!
Ekran6.2¨ FHD+ Super AMOLED EkranEkran Özellikleri120Hz Yenileme Hızı, 2000 nit Tepe Parlaklık, Corning Gorilla Glass VictusİşlemciTensor G3 ÇipsetiBellek8 GB LPDDR5X RAMDepolama128/256GB UFS 3.1Güvenlik ÇipiTitan M2 Çipiİşletim SistemiAndroid 14 (7 Yıl Güncelleme Desteği)Arka Kameralar50 Megapiksel +12 MegapikselÖn Kamera10.5 MegapikselBatarya4575mAhŞarj TürüUSB 3.2 Portu Type-CKablolu Şarj Hızı27 Watt Hızlı ŞarjKablosuz Şarj Hızı18 Watt Kablosuz ŞarjKablosuz BağlantıWiFi 7Bluetooth Versiyonu5.3 BluetoothNFCVarParmak İzi TarayıcıEkran İçi Parmak İzi TarayıcıSu ve Toz DayanıklılığıIP68 SertifikasıKalınlık8.9mmAğırlık187 gramSes Özellikleri3 Mikrofon, Stereo HoparlörlerÇerçeve MalzemesiMat Alüminyum ÇerçeveRenk SeçenekleriObsidian, Hazel ve RoseFiyat$699