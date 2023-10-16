Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kullanıcılarına kıyaslama uygulaması yüklemeyi yasakladı. 3D Mark ve Geekbench gibi uygulamaların kullanımını yasaklayan Google, artık Pixel 8'in performans ölçümlerine katılmasını istemiyor.

Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro kullanıcılarına kıyaslama uygulaması yüklemeyi yasakladı. 3D Mark ve Geekbench gibi uygulamaların kullanımını yasaklayan Google, artık Pixel 8'in performans ölçümlerine katılmasını istemiyor.

Google Pixel 8'in performans verileri neden gizleniyor?

Bildiğiniz üzere AnTuTu, 3D Mark ve Geekbench gibi uygulamalar cihazların CPU ve GPU performansını ölçmeye olanak sağlıyor. Çıkan değerle kendi cihazınızı birçok model ile de kıyaslayabiliyorsunuz. Ancak Google artık Pixel 8 ailesinin bu kıyaslamalara katılmasını istemiyor.

Geçtiğimiz günlerde beklenen performansı karşılamadığı iddiasıyla gündeme gelen Tensor G3 işlemcili Google Pixel 8 ailesi, performans testlerine tabi tutulmuştu. Lansman öncesi Snapdragon 8 Gen 2 ile kıyaslanan Tensor G3 işlemci, lansman sonrası gerçekleşen performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 2'nin gerisinde kalmıştı. Hem de 9 çekirdekli olmasına rağmen.

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Görünüşe göre bu durumdan rahatsız olan Google, kullanıcıların performans karşılaştırma uygulamalarına erişimini engelledi. Yani artık Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde Geekbench, AnTuTu ve 3D Mark gibi uygulamalar indirilemeyecek.

Google tarafından gelen bu hamle Tensor G3 hakkında insanların hakkında soru işareti bırakıyor. Siz Google'ın kıyaslama uygulamalarını yasaklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 ailesinin performansı gerçekten yetersiz mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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