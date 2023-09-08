Google, Pixel 8 ve diğer yeni cihazlarını tanıtacak

Google, Pixel 8'in yanı sıra yenilenmiş Pixel Buds Pro ve akıllı saatini de tanıtacak. Tanıtım videosuyla birlikte cihazlar hakkında ilk resmi içerik paylaşıldı. Etkinlik 4 Ekim'de gerçekleşecek.

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Google, etkileyici bir akıllı telefon serisiyle geliyor. Pixel 8'in yanı sıra şirket, yenilenmiş Pixel Buds Pro ve akıllı saatini de tanıtacak. Daha önce birçok sızıntıya maruz kalan cihazlar hakkında ilk resmi içerik paylaşıldı.

Pixel 8 tanıtım videosu, etkinliğin 4 Ekim'de gerçekleşeceğini söylüyor

Akıllı telefon dünyasının en iyisi olmak isteyen Google, Pixel 8 için tanıtım videosu yayınladı. Google isminin ortasındaki "oo" harflerinden 8'e dönüşümle başlayan kısa videoda etkinlikte sahne alacak modellere kısa bir bakış sunuluyor. Teknoloji devi, yeni Pixel cihazlarını 4 Ekim'de piyasaya sürecek.

Öte yandan daha önceki sızıntı bilgiler akıllı telefon hakkında önemli detaylar barındırıyor. İki modelden oluşacak serinin güçlü oyuncusu Google Pixel 8 Pro'nun ön panelinde 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED LTPO ekran yer alacak.

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İşlemci koltuğunda Google tarafından üretilen Tensor G3 yer alıyor. 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunacak cihaz, akıllı telefonun mavi, gri ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Ek olarak 50 Megapiksellik bir ana kamera ve 64 Megapiksellik Sony IMX787 ultra geniş açılı lens ile gelecek.

Google Pixel 8 Pro, 4.950 mAh bataryadan güç alacak. Batarya ise 27W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteğine sahip. Son olarak 128 GB'lık model için 1235 Euro, 256 GB'lık model için 1304 Euro ve 512 GB'lık model için 1461 Euro fiyat biçildiği belirtiliyor