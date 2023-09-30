Teknoloji devi Google, yeni Pixel 8 akıllı telefon serisinin özelliklerini açıkladı. Pixel 8 ve 8 Pro modelleri, büyük ekran, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca su ve toza karşı dayanıklılık ve uzun süreli güncelleme desteği de sunulacak.

Teknoloji devi Google, önümüzdeki günlerde yeni Pixel 8 akıllı telefon serisini kullanıcı karşısına çıkaracak. Şimdiye kadarki sızıntıları ile merak uyandırmayı başaran yeni modellerin kilit özellikleri kısa süre önce ortaya çıktı. İşte Google Pixel 8 ve 8 Pro beklenen özellikleri…

Google Pixel 8 ve 8 Pro özellikleri ortaya çıktı!

Akıllı telefon sektöründe güvenilir sızıntıları ile bilinen ünlü tipster Evan Blass, Pixel serisinin Google'ın web sitesinde olacak ürün sayfasını ortaya çıkardı. Burada Pixel 8 ve 8 Pro modellerinin özellikleri de gözler önüne serildi.

pic.twitter.com/Ujq0PGht08 — Evan Blass (@evleaks) September 27, 2023

Sızan ürün özellikleri tablosuna baktığımızda Pixel 8 modelinin 6.2 inç, 8 Pro'nun ise 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını görüyoruz. Her iki telefonun da 120 Hz yenileme hızı ile destekleneceği bilgisi mevcut.

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Pixel 8 ve 8 Pro modellerinin Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacağı görülüyor. Bu noktada söz konusu serinin bir önceki Pixel 7 serisine göre bir yükseltme içereceğini söyleyebilmek mümkün. Performans bakımından ne kadarlık bir iyileştirme olacağı ise tanıtımda belli olacaktır.

Her iki akıllı telefon da ön tarafında 10.5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verecekken, arka kasada ise bir farklılık mevcut. Google Pixel 8'de 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan ikili kamera kurulumu yer alacak.

Google Pixel 8 Pro'da ise üç tane kamera bulunacak. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 48 Megapiksel 5x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto lens şeklinde olacak. Bunun akabinde her iki modelde de 4K çözünürlükte video kaydı yapabilmek mümkün olacak.

Son olarak hızlı şarj ile beslenecek Google Pixel 8 serisinin IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı korumaya sahip olacağı bilgisi de ortaya çıkan ürün özellikleri tablosunda yer alıyor. Ortaya çıkan tüm özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzelliklerGoogle Pixel 8Google Pixel 8 Pro Ekran Boyutu: 6.2 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 Hzİşlemci: Google Tensor G3Google Tensor G3Ön Kamera: 10.5 Megapiksel10.5 MegapikselArka Kamera(lar): 50 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel Ultra Geniş Açı50 Megapiksel Ana + 48 Megapiksel Ultra Geniş Açı + 48 Megapiksel 5x Optik YakınlaştırmaVideo Kaydı: 4K4KSu ve Toz Dayanıklılığı (IP68): EvetEvetGüncelleme Desteği: 7 yıl7 yıl

Google Pixel 8 serisi, 4 Ekim tarihinde ABD'nin New York şehrinde gerçekleşecek etkinlikte sahne alacak. Daha sonrasında ise piyasaya sürülecek.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 8 ve 8 Pro modellerinden beklentileriniz neler? Fikirlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.