Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Google'ın 4 Ekim'de tanıtılacak olan Pixel 8 ve 8 Pro serisinin render görüntüleri yayınlandı. Cihazın renk seçenekleri de ortaya çıktı.

Google'ın nedense bir türlü ülkemizde resmen piyasaya sürmemekte ısrar ettiği akıllı telefon serisi Pixel'i biliyorsunuzdur. Bugün, 4 Ekim'de tanıtılacak olan Google Pixel 8 ve 8 Pro serisinin render görüntüleri ortaya çıktı. Dilerseniz gelin beraber göz atalım.

Google Pixel 8 ve 8 Pro render görüntülerinde cihazın renk seçenekleri ortaya çıktı

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, daha önce de dediğimiz gibi 4 Ekim'de tanıtıma çıkacak, ancak şimdiye kadar Google'ın 2023 için geliştirdiği amiral gemileri hakkında bilinmesi gereken birçok şeyi biliyoruz.

Ancak bu render görüntüleri yayınlanana kadar cihazın hangi renklere sahip olacağı kesin olarak bilinmiyordu. Daha önceki bir sızıntıda cihazın renk seçeneklerini zaten öğrenmiştik ancak bu ortaya çıkan render görüntüleriyle birlikte artık kesinleşmiş oldu.

Pixel 8 Pro görünüşe göre Obsidyen, Porselen ve Gök Mavisi renklerinde piyasaya sürülecek. Gök Mavisi rengi en son Pixel 8a canlı görüntüleriyle ortaya çıkmıştı. Demek ki renk beğenildi ki 8 Pro'ya da taşındı. Obsidyen rengi de daha önce Pixel 7 Pro'da görmüştük.

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Öte yandan standart model olan Pixel 8, Şakayık Gülü, Gri ve Obsidyen renklerinde piyasaya sürülecek.

Yeni renklere ek olarak, Pixel 8 ikilisi daha yuvarlak bir tasarım benimsiyor ve geçen yılki Pixel 7 ailesinin keskin köşelerinden arınmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kamera sensörü tasarımı da 8 Pro'da yeni ve tüm kameralar iki yerine tek bir cam parçasının arkasında yer alıyor.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro teknik özellikleri:

ÖzellikDeğer BağlantıGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5GGövdeCam ön yüzey (Gorilla Glass Victus 2), cam arka yüzey (Gorilla Glass Victus), alüminyum çerçeve, IP68 toz/su geçirmezlik (1.5m'ye kadar, 30 dakika boyunca)EkranAMOLED, 120Hz, HDR10+, 6.17 inç, 1080 x 2400 piksel, 20: 9 oran (~427 ppi yoğunluk)İşletim SistemiAndroid 14Yonga SetiGoogle Tensor G3 (4 nm)CPUDokuz çekirdekli (1×3.0 GHz Cortex-X3 & 4×2.45 GHz Cortex-A715 & 4×2.15 GHz Cortex-A510)GPUImmortalis-G715s MC10Depolama/RAM128 GB 12 GB RAM, 256 GB 12 GB RAMAna KameraÇift: 50 MP, f/1.9, 25mm (geniş), 1/1.31¨, 1.2µm, çok yönlü PDAF, Lazer AF, OIS, 12 MP, f/2.2, 114° (ultra geniş), 1/2.9¨, 1.25µmAna Kamera ÖzellikleriÇift LED flaş, Piksel Kaydırma, Otomatik-HDR, panoramaAna Kamera Video4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDRÖn KameraTekli: 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultra geniş), 1/3.1¨, 1.22µmÖn Kamera ÖzellikleriOtomatik-HDR, panoramaÖn Kamera Video4K@30/60fps, 1080p@30/60fpsHoparlörÇift stereo hoparlör3.5mm JackYokNFCEvetUSBUSB Type-C 3.2SensörlerParmak izi tarayıcı (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, termometre (cilt sıcaklığı)Pil TipiLi-Ion 4.485 mAh, çıkarılamazŞarj24 W kablolu, PD3.0, 12W kablosuz, Ters kablosuz şarj

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