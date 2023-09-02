Google'ın yeni akıllı telefonları Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun fiyatı sızdırıldı. Özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkan Pixel 8 ailesi, cep yakacak gibi duruyor. Gelin Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Google'ın yeni akıllı telefonları Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun fiyatı sızdırıldı. Özellikleri ve fiyatıyla karşımıza çıkan Pixel 8 ailesi, cep yakacak gibi duruyor. Gelin Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Google Pixel 8 ailesi 4 Ekim'de geliyor!

Sızıntılara göre 4 Ekim'de "Made by Google" etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, bugün fiyatları ve özellikleriyle karşımıza çıktı. İddialara göre 6,17 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek olan Pixel 8, bu ekranda 120Hz yenileme hızı, 2400 x 1080 piksel çözünürlük ve 1400 nit parlaklık sunacak.

Gücünü Tensor G3 işlemcisinden alan Google Pixel 8, 12 GB'a kadar RAM bellek sunacak. Elektriksel anlamda gücünü 4485 mAh'lik bataryasından alan cihaz, sızıntılara göre Avrupa pazarına 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile girecek. Fiyatlar ise vergiler dahil 128 GB'lık model için 874 Euro, 256 GB'lık model için 949 Euro olarak belirlenmiş.

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Pixel 8 Pro daha büyük bir ekranla geliyor!

Google Pixel 8 Pro'ya baktığımızda ise ön tarafta bizleri 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. 1600 nit parlaklık sunan bu ekran aynı zamanda 2992 x 1344 piksel çözünürlüğe sahip. Yine bu modelde de Tensor G3 işlemcisini kullanan Google, 12 GB'a kadar RAM bellek desteği sunuyor. 4950 mAh'lik bir pili içerisinde taşıyan Pixel 8 Pro, Avrupa piyasasına 128 GB, 256 GB ve 512 GB RAM bellek seçenekleri ile giriş yapacak. Fiyatlar ise 128 GB'lık model için 1235 Euro, 256 GB'lık model için 1304 Euro ve 512 GB'lık model için 1461 Euro olarak belirlenmiş.