Google Pixel 8 Teknik Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

Teknoloji devi Google'ın yeni nesil akıllı telefonu Pixel 8 hakkında sızdırılan detaylara göre cihazın teknik özellikleri ve satış fiyatı ortaya çıktı. Pixel 8, eski seriye yakın bir fiyatla satışa sunulacak ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekecek. Ayrıca, kamera tarafında da kullanıcıları tatmin edecek özelliklere sahip olacak.

Teknoloji devi Google'ın bir süredir ayak seslerini duyduğumuz, yeni nesil akıllı telefonlar arasındaki yerini alacak modeli Pixel 8 hakkında yeni detaylar sızdırıldı. Sızdırılan detaylar arasında, cihazların teknik özellikleri ve satış fiyatı yer alıyor.

Google Pixel 8, eski seriye yakın bir satış fiyatına sahip!

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla aktarılan sızıntıya göre Google Pixel 8, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Pro modelinde 899 dolar olarak aktarılan bu değer, bir önceki seri olan Pixel 7'ye son derece yakın bir fiyat tablosu sunuyor.

Twitter (X) aracılığıyla aktarılan sızıntıya göre Pixel 8, Tensor G3 işlemcisine sahip olacak. Parmak izi okuma, yüz tanıma ve VPN gibi güvenlik özelliklerinde birçok önemli geliştirmeyle birlikte gelecek olan cihaz, verimli ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunacak.

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Google, yeni akıllı telefon modeliyle kamera tarafında da kullanıcıları fazlasıyla tatmin edecek. Pixel 8 modeli 50 megapiksellik bir ana kameraya sahipken 12 megapiksellik bir ultra geniş açı kamerasına sahip olacak. Pro modeli ise 50 megapiksellik bir ana kamera, 48 megapiksellik bir ultra geniş açı kamera ve 48 megapiksellik bir telefoto kameradan oluşan üçlü kamera şemasına sahip olacak.

Ayrıca, her iki telefon modeli de 10,8 megapiksellik birer ön kameraya sahip olacak.

Google Pixel 8, şu ana dek sızdırıldığı kadarıyla hem teknik özellikleri hem de satış fiyatıyla başarılı bir kullanıcı deneyimi sunacak. Peki, sizler model ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce satış fiyatı, sunulan teknik özellikleri karşılıyor mu? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.