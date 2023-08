Google Pixel 8 Serisinin Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Google, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan Google Pixel 8 ailesinin yeni tanıtım videosu ortaya çıktı.

Google Pixel 8 için yeni ses düzenleme özelliği

Yeni telefonun tanıtımına sayılı günler kala ortaya çıkan videoda Pixel 8 serisinin yeni renk seçeneği ve yeni ses düzenleme özelliği ortaya çıktı. EZ isimli Twitter (X) kullanıcısı tarafından yayınlanan video, bir yolda kaykay yapan birini gösteriyor.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI — EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023

Videoda ilk dikkat çeken detay yeni Audio Magic Eraser özelliği oluyor. tek bir tuşla paylaşılan videoda kaykaydan gelen arka plan gürültüsünü kaldıran kullanıcı böylece çok daha net bir ses yakalayabiliyor. Yapay zeka destekli bir özellik olduğunu düşündüğümüz Audio Magic Eraser, dünyada ile defa Google Pixel 8 ile sunulacak.

Canavar ailesi: Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro özellikleri ortaya çıktı!

Google, hali hazırda insanları ve nesneleri tek bir dokunuşla fotoğraflardan kaldırabilen Magic Eraser özelliğin sunuyor. Başlangıçta Pixel'e özel olan özellik, artık bir Google One depolama planı için ödeme yapan herkes tarafından kullanılabilir durumda. Şirket şimdi ise bu özelliğin ses kısmına da el atmış gibi görünüyor.

Sızdırılan klibin sonunda Pixel 8 Pro yeni açık mavi rengi ile karşımıza çıkıyor. Google Pixel 7a'daki mavi rengine oldukça benzeyen yeni seçeneğin birebir aynı tonda olup olmadığını söylemek ise şimdilik oldukça zor.

Son gelen bilgilere göre Google, Pixel 8 ailesinde kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemciye yer verecek. 150,5 x 70,8 x 8,9 mm boyutları ile karşımıza çıkacak olan Pixel 8, kamera tarafında da önemli yeniliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Pixel 8 beklenen özellikler