Google, Pixel 8 Serisini Tanıtacak: Fiyat ve Depolama Detayları Ortaya Çıktı

Teknoloji dünyasının devi Google, Pixel 8 serisiyle birlikte yenilenmiş Pixel Buds Pro ve akıllı saatini de tanıtacak. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinin fiyatları ve depolama seçenekleri açıklandı. En yüksek fiyat 1.179 dolar olacak.

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Google, etkileyici bir akıllı telefon serisiyle geliyor. Pixel 8'in yanı sıra şirket, yenilenmiş Pixel Buds Pro ve akıllı saatini de tanıtacak. Daha önce birçok sızıntıya maruz kalan cihazlar hakkında şimdi de fiyat ve depolama detayı ortaya çıktı.

En yüksek Pixel 8 Pro fiyatı, 1.179 dolar olacak

Pixel 8'in tanıtımına artık saatler kaldı. Cihaz hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinden oluşacak cihazın depolama seçenekleri ve fiyatları ortaya çıktı. Arsène Lupin isimli kaynağın paylaşımına göre en yüksek Pixel 8 Pro fiyatı, 1.179 dolar ile sahne alacak.

Depolama seçenekleri ve beklenen fiyatları;

Pixel 8 (126GB): 699 dolar

Pixel 8 (256GB): 759 dolar

Pixel 8 Pro (126GB): 999 dolar

Pixel 8 Pro (256GB): 1.059 dolar

Pixel 8 Pro (512GB): 1.179 dolar

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Öte yandan Pixel 8 serisinin şimdiye dek belli olan diğer teknik özellikleri ise şöyle;