Google Pixel 8 Serisinde Ön Yükleyici Kilidi Sorunu

Google Pixel 8 serisinde ön yükleyici kilidi açık gelen modellerde sorun yaşanıyor. Google, bu sorunu kısıtlı sayıdaki modellerde tespit etti ve değişim yapacak.

Apple'ın iiPhone 15 serisinde yüzü gülmedi. Ancak Google için de işler pek iyi gitmiyor gibi. Daha önce iPhone 15 ile dalga geçen Google, garip bir sorunla karşı karşıya. Buna göre Google Pixel 8 serisinde ön yükleyici kilidi yani bootloader açık geldi.

Ön yükleyici kilidi açılmış Pixel 8 serisi modellere ne olacak?

Bildiğiniz gibi bootloader ya da ön yükleyici modu Android telefon modellerinde kilitli geliyor. Bu kilidin açılması ise telefonu garanti kapsamı dışında bırakıyor. Tabii ki Google telefonları için de bu durum geçerli.

Özellikle Reddit üzerinde paylaşılan yorumlarda, bazı kullanıcılar Pixel 8 ve 8 Pro modellerinde ön yükleyici kilidi açık geldiğini rapor etti. Google ise, bu sorunun çok kısıtlı sayıdaki modelde görüldüğünü açıkladı. Bu anlamda Google, bootloader yani ön yükleyici kilidi açık gelen Pixel 8 ve Pro modellerinde koşulsuz değişim yapacak.

Peki ama nedir bu ön yükleyici ya da bootloader? Özellikle Android kullanıcıları telefonlarını daha sınırsız bir şekilde özelleştirebilmek için Root atmayı tercih edebiliyor. Ancak bunun için akıllı telefonunuzda bootloader yani ön yükleyici kilidi açık olmalı.

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Bu kilidin açık olması ise yukarıda da açıkladığımız gibi telefonun garanti kapsamı dışında kalmasına neden oluyor. Tabii ki bu ayar aynı zamanda akıllı telefonun arayüzünden memnun kalmadığınızda da başvurulan yöntemler arasında.

Bildiğiniz gibi stok Android sürümü dışında kalan tüm arayüzler belirli bir süre sonra telefonda yavaşlamaya neden oluyor. Ancak Google akıllı telefon modelleri zaten stok Android sürümüne sahip. Bu anlamda da ayrıca depolama tarafına yük olan bir arayüz yazılımı yer almıyor. İşte bu yüzden de Pixel modellerine root atan kullanıcı sayısı çok fazla değil.

Ön Yükleyici kilidi ayarı Android'in neredeyse ilk başından beri hayatımızda yer alıyor. Her ne kadar telefonun garantisini bozsa da özellikle yurtdışında oldukça rağbet gören yöntemler arasında. Genelde açık kaynak kodlu bu yazılımların en ünlüsü ise Cynogenemod.

Peki siz akıllı telefonunuza root atmayı mı yoksa mevcut haliyle kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.