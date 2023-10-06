Google Pixel 8 Serisi Pil Performansında Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Google'ın 4 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisi şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Ancak pil performansının seleflerinden kötü olduğu ortaya çıktı.

Google'ın 4 Ekim'de kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisi şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Ancak yine de bu modellerin olumsuz yönlere sahip olduğunu belirtelim. Zira kısa bir süre önce şirketin resmi internet sitesinde paylaşılan bir detay kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Google Pixel 8 pil performansında seleflerinden kötü

Google kullanıcılarının bugüne dek en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi de Pixel'lerin pil performansı diyebiliriz. Akıllı telefonların kağıt üstünde yeterli bir pille gelmesine rağmen gerçek kullanımda batarya ömründe rakiplerinin gerisinde kaldığı konusunda bugüne dek çok sayıda rapor karşımıza çıktı.

Görünüşe göre kullanıcıların Google telefonlarında yaşadıkları batarya sorunları en yeni Pixel 8 ailesinde de devam edecek. Hatta şirketin resmi web sitesi üzerinden paylaştığı verilere baktığımızda modellerin iki sene önce piyasaya sürülen Pixel 6 serisinden bile daha kötü bir pil ömrüne sahip olduğunu görüyoruz.

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İşte Google tarafından son yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefonlar ve batarya performansları:

Nominal Ortalama Pil Ömrü (Google'ın testlerine dayanmaktadır)Pil KapasitesiPiksel 6 Pro34 saat5003 mAhPiksel 634 saat4614 mAhPiksel 8 Pro31 saat5050 mAhPiksel 831 saat4575 mAhPiksel 7a31 saat4385 mAhPiksel 7 Pro31 saat5000 mAhPiksel 731 saat4355 mAhPiksel 6a29 saat4410 mAh

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