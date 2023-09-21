Google, Pixel 8 Serisi İçin Geri Sayıma Geçti

Google, 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı Pixel 8 serisi için geri sayıma geçti. Ancak son yaşanan bir gelişmeye göre şirket güncelleme desteği konusunda beklentilerin altında kalacak.

Google, 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı Pixel 8 serisi için geri sayıma geçti. Teknik özellik ve tasarım gibi detaylarda amiral gemisi kategorisine giren telefonların kaç yıl yazılım desteği alacağıysa şimdilik belli değil. Ancak son yaşanan bir gelişmeye göre şirket güncelleme desteği konusunda beklentilerin altında kalacak. Zira marka kısa bir süre önce popüler bir modelin yazılım desteğini sonlandırdı. Bu da yeni amiral gemisi modelleriyle ilgili akıllarda soru işaretlerine neden oluyor.

Google Pixel 4a için yolun sonu geldi

Son dönemde Samsung gibi telefon üreticileri yazılım desteği konusunda politikalarını elden geçirdiler ve özellikle yeni çıkış yapan orta üst ve amiral gemisi modelllerine verilen desteği uzatma kararı aldılar. Fakat görünüşe göre bu durum en azından şimdilik Google için geçerli değil.

Google'ın 2020 yılın ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 4a modeli üç yılın ardından güncelleme desteğini kaybetti. Android 14 geliştirici önizleme listesinde de bulunmayan akıllı telefonun artık yeni sürümleri almayacağı belli oldu. Ancak ciddi bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda artık yazılım açısından desteklenmeseler bile güncelleme alacaklarını da belirtmekte fayda var.

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Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple'ın 2018'de tanıtılan iPhone XR beş yıldır aralıksız yazılım desteği alıyor ve hatta geçen günlerde yayınlanan iOS 17 sürümünü de deneyimlemeye başladı. Benzer şekilde Samsung da yeni politikasıyla birlikte yeni akıllı telefonlarının bir kısmına beş yıl boyunca aralıksız güncelleme desteği sunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın akıllı telefondan desteğini çekmesi doğru bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!