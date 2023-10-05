Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca güncelleme sözü verdi. Bu, Android telefon pazarında bir ilk oldu. Samsung ve Xiaomi gibi markaların da güncelleme desteğini uzatması bekleniyor.

Akıllı telefon markaları pazardaki paylarını artırabilmek için kullanıcıların yararına önemli adımlar atıyor. Tüketiciler ise çeşitli faktörleri göz önünde bulundurarak seçim yapıyor. Bu faktörlerden birisi hiç şüphesiz yazılım desteği.

Yazılım desteği, bir akıllı telefon için oldukça önemli. Zira cihazın zamanla eskimeye başlaması, ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişen kötü amaçlı yazılımlara savunmasız hale getirebilir. Yazılım desteği konusunda Android cephesinde Samsung öne çıkıyorken, bu durum değişiyor gibi görünüyor.

Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca güncelleme verecek!

Google, bugün ABD'de düzenlediği Made by Google adlı etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler Pixel Watch 2 akıllı saat, Pixel 8 akıllı telefon serisi ve uzun bir süredir merakla beklenen yeni işletim sistemi Android 14 oldu.

Bu etkinlikte yeni akıllı telefonların teknik özellikleri göze çarpmışken en dikkat çeken taraf ise bu modellere sunulacak güncelleme desteğinin süresi oldu. Öyle ki bundan önce 3 yıl yazılım desteği veren Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca güncelleme sözü verdi. Bu, Android telefon pazarında bir ilk oldu.

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7 yıl boyunca güncelleme ise akıllı telefonların Android 21'e kadar yükseltilebileceği anlamına geliyor. Tabii bu durum her sene büyük bir Android sürümü kullanıma sunulursa geçerli. Fakat bu genellikle böyle oluyor. Bu nedenle Android 21'e kadar güncelleme söz konusu.

Bundan önce akıllı telefon pazarında en uzun güncelleme desteği veren marka 6 veya 7 yıl ile Apple idi. Android cephesinde ise Samsung, 4 yıl güncelleme ile liderliği elinde tutuyordu. Fakat Google, bugün itibariyle Android pazarındaki bu liderliği ele aldı.

Samsung ve Xiaomi gibi büyük markaların Google'ın güncelleme desteğini uzatmasına karşı bir adım atması bekleniyor. Zira bu durum tüketicinin tercihini değiştirebilmekle beraber pazar paylarını da önemli seviyede etkileyecektir.

Samsung, önümüzdeki yıl Galaxy S24 serisini tanıtacak. Marka, bu seri için 7 yıl veya 7 yıldan fazla süreli güncelleme desteği sözü vererek Google ile rekabete girişebilir. Fakat bu, Güney Koreli teknoloji devi için oldukça büyük bir adım. Zira çok sayıda Galaxy akıllı telefon bulunuyor ve bu, 4 yıl önce tanıtılan modellerin de güncelleme alabileceği anlamına geliyor.

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