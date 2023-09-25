Google Pixel 8 Serisi İçin 7 Sene Güncelleme Desteği

Google, Pixel 8 serisi için 7 sene boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunmaya hazırlanıyor. Bu, akıllı telefon sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir detay.

Google, 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı Pixel 8 serisi için geri sayıma geçti. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek sayısız rapor ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir deneyim sunacaklarına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Bugün ortaya çıkan yeni bir rapor ise akıllı telefonların sektörde eşi benzeri görülmeyen bir detayla kullanıcıların beğenisine sunulacağını gösteriyor.

Google Pixel 8 serisi için 7 sene güncelleme desteği

Son dönemde Samsung gibi telefon üreticileri yazılım desteği konusunda politikalarını elden geçirdiler ve özellikle yeni çıkış yapan orta üst ve amiral gemisi modelllerine verilen desteği uzatma kararı aldılar. Son ortaya çıkan raporlara göre bu şirketlerin arasında Google da katılıyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Google, Pixel 8 serisine yedi sene boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunmaya hazırlanıyor. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa cihazlar Android 21'e kadar desteklenecekler.

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Google'ın bugüne dek telefonlarına sunmuş olduğu yazılım desteği maksimum üç yılla sınırlıydı. Hatta kısa bir süre önce 2020'nin ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Pixel 4a üç yılın ardından yazılım desteğini kaybetti. Ancak görünüşe göre bu durum yakında değişecek ve şirketin akıllı telefonları uzunca bir süre yazılımsal açıda en güncel sürümleri çalıştıracak.

Ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple'ın 2018'de tanıtılan iPhone XR beş yıldır aralıksız yazılım desteği alıyor ve hatta geçen günlerde yayınlanan iOS 17 sürümünü de deneyimlemeye başladı. Benzer şekilde Samsung da yeni politikasıyla birlikte yeni akıllı telefonlarının bir kısmına beş yıl boyunca aralıksız güncelleme desteği sunacak.

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