Google Pixel 8 Serisi Fotoğraf Küresi Modundan Yoksun

Google, Pixel 8 serisi akıllı telefonlarını geçtiğimiz hafta tanıttı. İlgi çekici ve çarpıcı özellikleriyle ortaya çıkan seri, 7 yıllık güncelleme sözü ile beraber teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Öyle ki cihazların Android 21 sürümüne kadar yükseltilmesi bekleniyor. Hal böyle iken telefonların eksik yönleri ise merak konusu oldu. Onlardan biri de yeni ortaya çıktı. İşte 11 yıllık özelliğin sonu.

Google Pixel 8 Fotoğraf Küresi modundan yoksun

Google Pixel telefonlarında uzun süredir, kullanıcıların 360 derecelik görüntüler çekmesine olanak tanıyan Fotoğraf Küresi Modu adı verilen bir mod bulunuyor. Ancak maalesef bu özellik Google Pixel 8 serisinden kaldırıldı. Google, Fotoğraf Küresi (Photo Sphere) Modunun yeni Pixel telefonlardan kaldırıldığını doğruladı. Şirket bu kararın nedeni hakkında ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Fotoğraf Küresi Modu, birden fazla görüntüyü birleştirerek panoramik 360 derecelik fotoğraflar çekmenize olanak tanıyordu. Bu özellik ilk olarak 2012 yılında Nexus 4'te tanıtıldı ve Pixel Fold ve Pixel 7a gibi modeller de bu özelliği sundu. Ta ki Google Pixel 8'e kadar. Ancak bu özellik sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasına rağmen, gereken çok sayıda görüntü nedeniyle tam olarak kusursuz değildi.

Önemli işleme sorunları ve pozlama/beyaz dengesi farklılıkları da çok yaygındı. Ancak Google'ın bu hamlesinin ardından bir toparlanma da beklenebilir. Google, Pixel 8'de Fotoğraf Küresi Modu'nu yeniden canlandırırsa ultra geniş arka kamerayı kullanmanıza da izin verebilir. Bu sayede küreyi tamamlamak için daha az çekim yapmanız gerekir.

Google Pixel 8a render görüntüleri sızdırıldı

Google'ın, Samsung ve Qualcomm ile birlikte bir VR başlığının piyasaya sürülmesinden önce bu özelliği atlamasını görmek de merak uyandırıcı. Dolayısıyla gelecekteki bu VR başlıkta görüntülemek için 360 derecelik fotoğraflar çekmek isteyen Google Pixel 8 sahiplerinin üçüncü taraf bir uygulama kullanması gerekecek. Yine de Pixel 8 için çok büyük bir eksik olmadığını da söyleyebiliriz.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.