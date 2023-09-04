Google Pixel 8, Samsung'u geride bırakacak!

Google Pixel 8, Android dünyasında Samsung'u geride bırakacak bir hamle yaparak daha uzun ömürlü ve daha fazla işletim sistemi güncellemesi sunuyor. Google, yeni serisine iPhone'ların en sevilen özelliğini ekliyor.

Google Pixel, Android dünyasında en güçlü rakibi Samsung'u geride bırakacak bir hamle yaptı. Google Pixel 8, Samsung'dan daha uzun ömürlü daha fazla işletim sistemi güncellemesi alacak. Android dünyasının lideri olmaya hazırlanan Google, yeni serisine iPhone'ların en sevilen özelliğini ekliyor.

Daha uzun ömürlü işletim sistemi güncellemesiyle Google Pixel 8 Samsung'a meydan okuyor!

Android'in güncelleme hikayesi iPhone ile karşılaştırıldığında elbette sönük kalıyor. Google, Android dünyasında yeni bir çağ başlatacak bir işe imza attı. Pixel 8 ve 8 Pro ile bu sorunu çözmek için kollarını sıvadı. Google, Pixel 8 serisinin ve gelecekteki cihazlarının alacağı işletim sistemi güncelleme sayısını artırmayı planlıyor.

Android dünyasında 2017-2021 yılları arasında Qualcomm destekli Pixel telefonlarda da geçerli olan üç yıllık işletim sistemi güncellemesi mevcuttu. Samsung, S21, S22 ve Flip 3 ile bu süreyi dört yıla çıkardı. Fold 3 ve diğer uygun fiyatlı diğer modellerinde de dört yıllık işletim sistemi güncellemesine devam ediyor.

Pixel 6, üç yıllık büyük Android işletim sistemi sürüm güncellemelerine ek güvenlik yamaları için iki yıllık ek güncellemeler başlattı. Ama hala daha iPhone ile rekabet edebilecek kadar yeterli değil. Google, Pixel 8 ve 8 Pro'da bunu fark edilir derecede değiştirmeyi planlıyor.

Nvidia Shield gibi diğer Android destekli cihazlar, büyük ölçüde sekiz yıla kadar güncellenebiliyor. Çünkü Nvidia, eskiyen Tegra X1 ve X1+ yongalarını kontrol ediyor. Google ise bunu Tensor kullanarak yapmayı hedefliyor.

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Google, Android 13, 14 ve 15'ten sonra, Pixel 6'da 24 aylık güvenlik yamasına sahip olacak.Mevcut Tensor destekli cihazlarda 5 yıllık Pixel güncellemelerini duyurdu .Google'ın amacı son iki yılda büyük işletim sistemi güncellemeleri olmasa da telefonunuzu kullanabilmenizi sağlamak.

Önce Samsung'u geride bırakıp Android dünyasının efsanesi olmak isteyen Google'ın gözü, iPhone'un tahtında. Ama iPhone'un yerini almak o kadar da kolay değil. Eylül 2018'de iOS 12 ile piyasaya sürülen ve bu sonbaharda iOS 17'yi alacak olan iPhone XS ile bir Apple gerçeği var. 2015'teki iPhone 6S ve 7, hala iOS 15'te güvenlik sürümleri alıyor. Şu anda sekiz yıllık güncellemeye sahip.