Google Pixel 8 Pro: Özellikleri ve Fiyatı

Google, teknoloji dünyasında önemli bir oyuncu olarak, akıllı telefon sektöründe de etkinliğini sürdürüyor. Bu doğrultuda, yeni Pixel 8 serisinin lansmanını gerçekleştirdi. Serinin dikkat çeken modellerinden biri olan Pixel 8 Pro, hem özellikleri hem de fiyatı ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. Pixel 8 Pro ilk karşılaşma sizlerle.

Google Pixel 8 Pro ile ilk karşılaşma!

Pixel 8 Pro, özellikle 7 yıl sürecek Android güncelleme desteği ile ön plana çıkıyor. Bu destek sayesinde, telefonun Android 21 sürümüne kadar güncellenebileceği belirtiliyor. Ekran konusunda, 6.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüğünde LTPO OLED bir ekran kullanıyor.

Bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.400 nit maksimum parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor. Ekran ayrıca, Corning tarafından geliştirilen Gorilla Victus 2 ile korunmakta.

Telefonun işlemci olarak Google'ın kendi üretimi olan Tensor G3'ü tercih etmesi, performans açısından önemli bir adım. RAM kapasitesi ise LPDDR5X tipinde ve maksimum 12 GB olarak belirlenmiş. Depolama kapasitesi olarak ise, sadece 128 GB seçeneği bulunmakta ve bu UFS 3.1 biçiminde.

Kamera özellikleri incelendiğinde, ön tarafta 10.5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 48 Megapiksel telefoto periskop lens bulunmakta.

Google Pixel 8 Pro, Android 14 işletim sistemi ile çalışıyor ve 5.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, 30 W kablolu ve 23 W Qi kablosuz şarjı destekliyor. Ayrıca, USB Type-C 3.2 bağlantı noktası, IP68 su ve toz direnci sertifikası, ekran içi parmak izi okuyucusu, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantı desteği de bulunuyor.

Google Pixel 8 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç QHD+ LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, 2.400 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass Victus 2 koruma

İşlemci: Google Tensor G3

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama Alanı: 128 GB UFS 3.1

Ön Kamera: 10.5 Megapiksel çözünürlük, özçekim kamerası

Arka Kameralar: 50 Megapiksel ana kamera (OIS destekli), 48 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 48 Megapiksel telefoto periskop lens

İşletim Sistemi : Android 14

Batarya Kapasitesi: 5.050 mAh

Hızlı Şarj: 30W kablolu şarj, 23W Qi kablosuz şarj

Bağlantı Noktası: USB Type-C 3.2

Su ve Toz Dayanıklılığı: IP68 sertifikası (1.5 metre derinlikte 30 dakika süreyle suya dayanıklı, toza karşı korumalı)

Parmak İzi Okuyucu: Ekran içi parmak izi okuyucu

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC