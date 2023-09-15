Google Pixel 8 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Google'ın 4 Ekim'de düzenlenecek Made by Google etkinliğinde tanıtmaya hazırlandığı Pixel 8 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili halihazırda birçok detay biliniyor, bu yüzden nasıl bir performans sunacaklarına dair fazla soru işareti yok. Peki serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelleri kullanıcılara neler sunacak? İşte Google Pixel 8 Pro özellikleri!

Google Pixel 8 Pro IMDA veri tabanında, özellikleri ortaya çıktı

Google Pixel 8 Pro, IMDA veri tabanında ortaya çıktı. 3G, 4G ve 5G ağ destekleriyle gelecek telefon; WiFi, Bluetooth, UWB, WPT ve NFC desteklerini kullanıcılara sunacak. Akıllı telefonun sızdırılan teknik özelliklerine bakacak olursak, 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED LTPO panelle geleceğini söylemek mümkün.

Android 14 ile gelecek akıllı telefon 27W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteğine sahip 4.950 mAh pil kullanacak. Cihazda Tensor G3 yongası mevcut olacak ve 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunacak. İşlemcinin soğutma performansının seleflerine göre bir hayli yüksek olacağı ifade ediliyor. Fiyatların ise 128 GB'lık model için 1235 Euro, 256 GB'lık model için 1304 Euro ve 512 GB'lık model için 1461 Euro olarak belirlendiği söyleniyor.

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Önde 11 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 64 Megapiksel ultra geniş açı ve 48 Megapiksellik telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 serisi başarılı olacak mı, yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!