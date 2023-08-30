Google Pixel 8 Pro'nun Tasarımı Resmi Web Sitesinde Sızdırıldı

Google'ın Pixel telefonları, şimdiye kadar en çok sızdırılan telefonlardan birisi oldu. Pixel 8 ve 8 Pro'nun güvenilir kanallar aracılığıyla sızan görüntülerini zaten görmüştük ve şimdi Google, kontrolü eline aldı ve resmi web sitesinde Pro modelinin bir resmini kendisi sızdırdı (!). İşte karşınızda porselen renkli Google Pixel 8 Pro

Google'ın Pixel telefonları, şimdiye kadar en çok sızdırılan telefonlardan birisi oldu. Pixel 8 ve 8 Pro'nun güvenilir kanallar aracılığıyla sızan görüntülerini zaten görmüştük ve şimdi Google, kontrolü eline aldı ve resmi web sitesinde Pro modelinin bir resmini kendisi sızdırdı (!).

İşte karşınızda porselen renkli Google Pixel 8 Pro

Cihaz, Google'ın "Google Abonelikleri ve Hizmetleri" tanıtım sayfasında porselen renginde ortaya çıktı. Görüntü, android_setting isimli kullanıcı tarafından görüldü X (eski adıyla Twitter) üzerinde paylaşıldı.

İlk bakışta, sızdırılan görüntüdeki Pixel 8 Pro'yu, 7 Pro'dan ayırmak zor. İki Tensor telefonu birkaç küçük fark haricinde neredeyse tamamen birbirine benziyor. Sadece daha yakından bakıldığı zaman, sızdırılan görüntüdeki telefonun arka kamera modülünün yeni bir tasarıma sahip olduğu fark edilebiliyor.

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Pixel 8 Pro, hap + daire tasarımına sahip Pixel 7 Pro'nun aksine, hap şeklindeki tek bir muhafaza içine yerleştirilmiş üç birincil kameraya sahip. Pixel 8 Pro'nun ekranının da düz olması bekleniyor ki bu da Pro sınıfı Pixel'ler için bir ilk. Ancak Google'ın web sitesinde yayınladığı görselde telefonun arkası dışında başka bir şey göremiyoruz.

Sızıntı bize telefonun içinde ne olduğu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Yine de teknik özellikler, ekran ve RAM, kamera donanımı ve Video Unblur gibi bazı potansiyel yeni yazılım özelliklerini duymuştuk.

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