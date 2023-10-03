Google Pixel 8 Pro'nun Performansı Ortaya Çıktı

Google Pixel 8 Pro modeli, Geekbench veri tabanında yapılan testlerde başarılı bir performans sergiledi. Telefon, iPhone 15 Pro modellerinden daha düşük puanlar aldı.

4 Ekim'de düzenlecek Google etkinliğinde tanıtılacak Pixel 8 serisi için geri sayım başladı. Cihazlarla ilgili bugüne dek sayısız sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok soru işareti kalmadı. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Pixel 8 Pro modeli performans testinde ortaya çıktı.

Google Pixel 8 Pro Geekbench veri tabanında

Google Pixel 8 Pro modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Telefon yapılan tek çekirdekli testlerden testlerden 1.760, çok çekirdekli testlerden ise 4 bin 442 puan almayı başardı. Söz konusu puanlar geçen ay tanıtılan iPhone 15 serisinin Pro modellerinden bir hayli düşük. Hatırlanacağı üzere iPhone 15 Pro tek ve çok çekirdekli testlerden sırasıyla 2 bin 908 ve 7 bin 238 puan aldı.

Tabii bu verilerin kağıt üstünde olduğunu ve gerçek kullanımda değişebileceğini belirtelim. Ancak yine de Google'ın Tensor G3 ve Apple'ın A17 Pro yonga setlerinin performanslarına dair fikir verdiğini söylemek mümkün.

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Google Pixel 8 serisinin şimdiye dek belli olan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerGoogle Pixel 8Google Pixel 8 Pro Ekran Boyutu: 6.2 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 Hzİşlemci: Google Tensor G3Google Tensor G3Ön Kamera: 10.5 Megapiksel10.5 MegapikselArka Kamera(lar): 50 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel Ultra Geniş Açı50 Megapiksel Ana + 48 Megapiksel Ultra Geniş Açı + 48 Megapiksel 5x Optik YakınlaştırmaVideo Kaydı: 4K4KSu ve Toz Dayanıklılığı (IP68): EvetEvetGüncelleme Desteği: 7 yıl7 yıl

Bunun dışında Google'ın USB-C'ye yıllar sonra geçiş yapması nedeniyle iPhone 15 ile dalga geçtiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.