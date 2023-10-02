Google'ın 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Pixel 8 Pro'nun kutu açılış görselleri sızdırıldı. Cihazın teknik özellikleri ve performansı hakkında ise fazla bir soru işareti bulunmuyor.

Google'ın 4 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlandığı Pixel 8 serisi 2023'ün en çok sızıntıya maruz kalan telefonlarından. Cihazların teknik özelliklerinin büyük bir kısmı bu sayede biliniyor ve akıllarda nasıl bir performans sunacaklarına dair çok da fazla bir soru işareti yok. Son yaşanan bir gelişme ise Pixel 8 Pro'nun kutu açılış görsellerini gözler önüne seriyor.

Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılışı paylaşıldı

Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Google Pixel 8 Pro'nun kutu açılış görselleri paylaşıldı. Akıllı telefon, tıpkı kısa bir süre önce kutu görselleri sızdırılan standart modeldeki gibi Apple ve Samsung'un amiral gemilerinin aksine şarj adaptörüyle gelecek.

Akıllı telefonun sızdırılan teknik özelliklerine bakacak olursak, 1344 x 2992 piksel Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç OLED LTPO panelle geleceğini söylemek mümkün.

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Android 14 ile gelecek akıllı telefon 27W kablolu ve 23W kablosuz şarj desteğine sahip 4.950 mAh pil kullanacak. Cihazda Tensor G3 yongası mevcut olacak ve 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama sunacak. İşlemcinin soğutma performansının seleflerine göre bir hayli yüksek olacağı ifade ediliyor. Fiyatların ise 128 GB'lık model için 1235 Euro, 256 GB'lık model için 1304 Euro ve 512 GB'lık model için 1461 Euro olarak belirlendiği söyleniyor.

Önde 10.5 Megapiksellik selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel ultra geniş açı ve 48 Megapiksellik telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

ÖzelliklerGoogle Pixel 8Google Pixel 8 Pro Ekran Boyutu: 6.2 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 Hzİşlemci: Google Tensor G3Google Tensor G3Ön Kamera: 10.5 Megapiksel10.5 MegapikselArka Kamera(lar): 50 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel Ultra Geniş Açı50 Megapiksel Ana + 48 Megapiksel Ultra Geniş Açı + 48 Megapiksel 5x Optik YakınlaştırmaVideo Kaydı: 4K4KSu ve Toz Dayanıklılığı (IP68): EvetEvetGüncelleme Desteği: 7 yıl7 yıl

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel 8 serisi başarılı olacak mı, yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!