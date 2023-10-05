Google Pixel 8 Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Google, Pixel 8 serisi başta olmak üzere akıllı saat ve kulaklık modellerini tanıttı. Pixel 8, 7 yıl Android güncellemesi alacak ve 699 dolara satışa sunulacak.

Google, bugün düzenlediği etkinlikte bir süredir özelliklerinden kutu açılış videolarına kadar birçok sızıntısıyla karşılaştığımız Pixel 8 serisi başta olmak üzere akıllı saat ve kulaklık modellerini tanıttı. Üstelik beklenmedik bir sürprizle. İşte Google Pixel 8 özellikleri ve fiyatı…

Android 21'i alacak Google Pixel 8 özellikleri ve fiyatı!

Yeni Pixel 8 özellikleri ve fiyatı öncesinde başlıkta da bahsettiğimiz konuya açıklık getirelim. Bir süredir karşılaştığımız sızıntılar, Google'ın yeni Tensor G3 işlemcisiyle birlikte Android güncelleme desteğini 4 yılın üzerine çıkaracağını söylüyordu. Nitekim öyle de oldu.

Bugün, Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tam 7 yıl Android güncellemesi alacağı söylendi. Tabii burada kasıt 7 büyük sürüm desteği olmayabilir. Örneğin son büyük sürümü 2027 yılında gelecek Android 18 olabilir ve sonraki 3 yıl boyunca bu sürüme güncelleme desteği sunulabilir. Fakat bu oldukça düşük bir ihtimal. Dolayısıyla şimdiden Android 21'i alacak ilk cihazların belli olduğunu söyleyebiliriz.

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Google Pixel 8 özellikleri öncesinde fiyatı hakkında son gelişmeyi aktaralım. Önceki yıllarda bu cihazın selefleri olan Pixel 7 ve Pixel 6 modelleri, 599 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Fakat bu yıl, 7 senelik güncelleme desteği ve global enflasyonun da etkisiyle 699 dolara yükseldi.

Yani 100 dolarlık bir artış oldu. Ancak birçok kişi bu farkı vermeye şimdiden razı oldu. Zira ortalama bir Android telefonun güncelleme desteğiyle birlikte 3 yıl civarı kullanım süresi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 7 yıl oldukça önemli bir gelişme. Üstelik cihaz birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor.

Peki bu yeni özellikler neler? Öncelikle ön taraftan başlayalım. Cihazın 6.2 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlükteki OLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca tüm yüzey Corning Gorilla Glass Victus korumasına sahip.

Cihazın içerisinde yeni Tensor G3 işlemcisi bulunuyor. Bu yeni yonga seti Titan M2 güvenlik çipini de beraberinde getiriyor. Bu sayede seleflerinden hem çok daha güçlü hem de çok daha güvenli. Ayrıca 8 GB LPDDR5X RAM ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama mevcut.

Cihazın arka tarafına baktığımızda üst kısımdaki metal ada içerisinde OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera ve 12 Megapiksel geniş açı kamera bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca ön kısımda da 10.5 Megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Pixel 8'in içerisinde 4.575 mAh büyüklüğünde ve USB 3.2 (Type-C) aracılığıyla 27 Watt hızlı kablolu ve de 18 Watt hızlı kablosuz şarj destekleyen bir batarya bulunuyor. Ek olarak, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC ve ekran altı parmak izi okuyucu mevcut. Son olarak IP68 suya dayanıklılık sertifikası olduğunu da belirtelim.