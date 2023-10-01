Google Pixel 8 serisinin tanıtımına artık sadece birkaç gün kaldı. Son olarak şirkete yakın kaynaklar Pixel 8'in kutusunu sızdırdı. Böylelikle kullanıcıların akıllarındaki en önemli soru yanıt buldu.

Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi de Google'ın geçtiğimiz ay yayınladığı videoyla USB-C bağlantı noktasına geçiş yapacak iPhone 15'i tiye alması oldu. Google'ın yeni amiral gemileri 4 Ekim'de düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Kısa süre önce sızdırılan bir görsel serinin standart modelinin perakende kutusunu gözler önüne seriyor.

Google Pixel 8 kutusu ortaya çıktı

Google Pixel 8 serisinin tanıtımına artık sadece birkaç gün kaldı. Son olarak şirkete yakın kaynaklar Pixel 8'in kutusunu sızdırdı. Böylelikle kullanıcıların akıllarındaki en önemli soru yanıt buldu.

Google Pixel 8, Apple ve Samsung'un amiral gemilerinin aksine kutudan şarj adaptörüyle çıkacak. Bunun dışında kutuyu ters çevirdiğimizde 5G Sub-6 bağlantısı, 6,2 inç ekran ve 128 GB depolamayla geleceğini görüyoruz.

7 yıl güncelleme desteği: Google Pixel 8 serisinin özellikleri ortaya çıktı!

Cihazın daha önce sızdırılan özelliklerine bakacak olursak, Tensor G3 yongasından güç alacağını ve 128 GB ve 256 GB yapılandırmalarıyla satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Ürünün fiyat etiketleri ise sırasıyla 799 ve 859 euro şeklinde olacak.

Modelde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,2 inç OLED LTPO panel yer alacak. Ürünün geçtiğimiz günlerde Evan Blass tarafından sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerGoogle Pixel 8Google Pixel 8 Pro Ekran Boyutu: 6.2 inç6.7 inçEkran Yenileme Hızı: 120 Hz120 Hzİşlemci: Google Tensor G3Google Tensor G3Ön Kamera: 10.5 Megapiksel10.5 MegapikselArka Kamera(lar): 50 Megapiksel Ana + 12 Megapiksel Ultra Geniş Açı50 Megapiksel Ana + 48 Megapiksel Ultra Geniş Açı + 48 Megapiksel 5x Optik YakınlaştırmaVideo Kaydı: 4K4KSu ve Toz Dayanıklılığı (IP68): EvetEvetGüncelleme Desteği: 7 yıl7 yıl

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