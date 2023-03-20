Google Pixel 8'in işlemcisinde 'Samsung' imzası!

Çok yakında çıkış yapması beklenen Google Pixel 8 serisiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı ve bu sayede nasıl bir performans sunacaklarına dair akıllarda çok soru işareti kalmadı. Ancak yine de bazı noktalarda bilinmeyen durumlar söz konusu. Son ortaya çıkan raporlara göre Google'ın yeni serisinin işlemcilerinde Samsung'un imzası bulunacak.

Google Pixel 8 işlemcisinde Samsung imzası bulunacak

Google'ın Pixel modellerinde şirketin kendi üretimi Tensor işlemciler kullanılıyor. Ayrıca bu yonga setleri büyük çoğunlukla Samsung'un Exynos çiplerinin geliştirilmiş versiyonları oluyor. Yakında tanıtılması beklenen Pixel 8 serisinde de bu gelenek devam edecek. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre akıllı telefonlara güç verecek Tensor G3 işlemcisi, Samsung'un Exynos 2300 yongasının modifiye edilmiş bir versiyonu olacak.

Exynos 2300 işlemcisi henüz tanıtılmadı, bu nedenle özelliklerine dair resmi bir bilgi yok. Ancak iddialara göre 1+4+4 çekirdek dizilimini benimseyecek ve 4 performans (ARM Cortex-A715) çekirdeği, 4 verimlilik (ARM Cortex-A510) çekirdeği ve bir Cortex-X3 süper çekirdeğine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında da Samsung Xclipse 930 yer alacak.

Fiyat performans odaklı Google Pixel 7a kritik eşiği aştı!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Pixel 7 serisinin özellikleri şöyle:

Google Pixel 7 özellikleri:

Ekran: 6.3 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4.700 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

Google Pixel 7 Pro özellikleri:

Ekran: 6.7 inç, QHD+, 120 Hz, AMOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 5003 mAh, 30W hızlı şarj

Kamera: 50 Megapiksel 12 Megapiksel geniş açı, 48 Megapiksel telefoto, 10.8 Megapiksel özçekim

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 1, eSIM, Nano-SIM

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