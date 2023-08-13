Google Pixel 8 fotoğrafı ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarında daha fazla kullanıcıya hitap etmek isteyen Google, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz aylarda teknik özellikleri sızdırılan Google Pixel 8 ailesinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Google Pixel 8 fotoğrafı sızdırıldı

9to5Google tarafından sızdırılan tanıtım videosunda yeni model ile birlikte karşımıza çıkacak yapay zeka destekli "Audio Magic Eraser" teknolojisi vurgulanıyor. Google Fotoğraflar uygulamasında yer alan video düzenleyicisine eklenecek olan yeni teknoloji, videolardaki gürültü, insan sesi ve müziği ayırma imkanı sunacak.

Sızdırılan bilgilere göre Google, Pixel 8 ailesinde kendi geliştirdiği Tensor G3 işlemciye yer verilecek. İddiaya göre Google, Samsung ile işlemci konusunda işbirliği yapacak. Tensor G3 işlemcinin Samsung tarafından üretilecek Exynos 2300'ün modifiye edilmiş hali olacağı belirtiliyor.

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Google Pixel 8, selefine kıyasla 150,5 x 70,8 x 8,9 mm veya 5,1 mm daha kısa, 2,4 mm daha dar ve 0,2 mm daha ince olacak. Cihazın arka tarafında ise selefine göre daha büyük kamera alanına yer verilecek.

Google, serinin amiral gemisi olan Pixel 8 Pro modelinde üçlü kamera dizilimine yer verecek. 1 adet ana kamera, bir adet telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Bununla birlikte, cihazda LiDAR sensörün de yer alacağı belirtiliyor.

GKWS6 model kodu ile piyasaya sürüleceği belirtilen Pixel 8 modeli, 12W Qi kablosuz şarj teknolojisiyle tanıtılacak. Cihazın bu yıl tanıtılan Qi2 teknolojisini destekleyeceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Google, Pixel 7 ailesi ile birlikte Tensor çipinin makine öğrenimi yeteneklerini kullanan yeni bir "Fotoğraflar için bulanıklık giderme" aracını tanıttı. Sızdırılan bilgilere göre şirket, Pixel 8 serisinde "Videolar için bulanıklık giderme" teknolojisi için çalışmalarını tamamladı.

Google'ın fotoğraflar için bulanıklık giderme özelliğine gösterdiği ilgi göz önüne alındığında, teknolojinin yakın zamanda videoları da destekleyeceği tahmin ediliyor. Henüz test aşamasında olan teknoloji, videolarda gözle görülür bir etki yaratmıyor.