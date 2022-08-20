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Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi

Google Pixel 7 ailesi kanlı canlı görüntülendi

Teknoloji Haberleri

Ünlü YouTuber Unbox Therapy, yakında tanıtılacak Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri için ilk bakış videosu yayınladı.

Unbox Therapy adlı YouTuber, Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri için ilk bakış videosu yayınladı. Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen modellerin eylül ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Henüz netleşmese de Google'ın Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modellerinde Tensor 2 işlemci kullanılacağı tahmin ediliyor. GS201 koduyla piyasaya çıkacağı bilinen Tensor 2 işlemci, Samsung işbirliğiyle 4nm teknolojisi üzerine inşa edilecek.

Google Pixel 7 ilk bakış videosu yayınlandı

Google'ın Pixel 7 ailesine yeni bir model ekleyeceği iddia edilmişti. Unbox Therapy tarafından yayınlanan videoda sadece Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri yer alıyor. Görünüşe göre Pixel 7 Ultra olacağı düşünülen akıllı telefon piyasaya sürülmeyecek.

Unbox Therapy tarafından yayınlanan videodaki cihazlar, sızdırılan render tasarımlarıyla benzerlik gösteriyor. Pixel 7 Pro modelinin 120Hz ekran tazeleme hızına ve HDR10 ve HLG görüntü teknolojilerine sahip olacağı belirtiliyor.

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Hem Pixel 7 hem de Pixel 7 Pro'da Pixel 6 ve 6 Pro gibi ana kamera sensörü olarak Samsung GN1 kullanılacak. Öz çekim kamerası olarak ise Sony 3J1 adı verilen, otomatik odaklama özelliğine sahip 11 Megapiksel sensör kullanılacak.

Pixel 7 Pro'nun öncekinden farklı bir ekran kullanacağı iddialar arasında yer alıyor. Analistler, Pixel 7 Pro modelinin 3120 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip yeni bir ekran ile tanıtılacağını belirtiyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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