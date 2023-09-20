Google Oyun ve Uygulama Akademisi: Gençlere Dijital Yetkinlik Kazandırıyor

Türkiye'deki dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Google Oyun ve Uygulama Akademisi, gençlerin oyun geliştirme, uygulama yazılımcılığı ve girişimcilik gibi alanlarda yetkinlik kazanmalarını hedefliyor. Akademi, yapay zeka modülü de ekleyerek öğrencilere daha geniş bir yelpazede beceri kazandırmayı amaçlıyor. Başvurular 15 Ekim'e kadar kabul ediliyor.

Türkiye'deki dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen Google Oyun ve Uygulama Akademisi, 2021 yılında başladı ve bu yıl 3. dönemine hazırlanıyor. Akademi, gençlerin oyun geliştirme, uygulama yazılımcılığı ve girişimcilik gibi alanlarda yetkinlik kazanmalarını hedefliyor. Google Oyun ve Uygulama Akademisi neler sunuyor?

Google Oyun ve Uygulama Akademisi neler sunuyor?

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Bu yıl, programın içeriğine yapay zeka modülü de eklenerek öğrencilere daha geniş bir yelpazede beceri kazandırmayı amaçlıyor. 15 Ekim tarihine kadar başvuruların kabul edildiği Akademi, mobil uygulama ve oyun geliştirme konusunda ilgisi olan gençlere kapılarını açıyor.

Akademi, geliştirilen projeler ve sunulan fırsatlar konusunda geçtiğimiz yılın mezunları ve eğitmen Atıl Samancıoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbetler, Akademi'nin sunduğu fırsatların gerçek dünya deneyimleri ve başarılarla nasıl sonuçlandığını anlamak için önemli bir kaynak olabilir.

Eğer mobil uygulama veya oyun geliştirme konusunda ilginiz varsa ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, bu akademide kendinizi kanıtlamak ve bu alanda yeteneklerinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Son başvuru tarihi 15 Ekim olarak belirlenmiş, bu nedenle bu heyecan verici fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçme zamanı!